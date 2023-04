Dans le film Beau a peur: Manuel Tadros a partagé une scène avec Joaquin Phoenix

Manuel Tadros a eu la chance de partager une scène avec Joaquin Phoenix dans le film Beau a peur, troisième long métrage du cinéaste américain Ari Aster qui a été tourné à Montréal à l’été 2021.

« J’étais très fier de tourner avec lui parce que c’est un acteur que j’admire beaucoup, a confié hier au Journal Manuel Tadros, quelques heures avant la première montréalaise du film, au Cinéma Impérial.

« C’est drôle parce que peu de temps avant, j’avais dirigé le plateau de doublage de Joker [film pour lequel Phoenix a remporté l’Oscar du meilleur acteur, NDLR]. J’avais donc développé une sorte de relation virtuelle avec lui à force d’observer son travail. »

PHOTOS FOURNIE PAR A24

Troisième long métrage du réalisateur américain Ari Aster (Hérédité, Midsommar), Beau a peur (Beau is Afraid) a été entièrement tourné à Montréal durant l’été 2021. Pour défendre à l’écran le rôle d’un propriétaire de dépanneur qui accueille dans son commerce le personnage central du film (Phoenix), Manuel Tadros a passé deux jours sur le plateau de cette production hollywoodienne dotée d’un budget de 35 M$ US (environ 47 M$ CAN).

« Quand je suis arrivé sur le plateau, j’ai capoté, relate-t-il. Il y avait tout un tronçon de la rue Sainte-Catherine qui avait été fermé pour recréer l’univers post-apocalyptique du film. Il y avait une voiture incendiée, et un cadavre sur la rue. Et ils avaient tout revampé les devantures des maisons. La direction artistique était incroyable. C’était beau tellement c’était laid ! »

En espagnol

Dans Beau a peur, Joaquin Phoenix se glisse dans la peau d’un homme paranoïaque qui se lance dans « une odyssée épique » pour retrouver sa mère. En le côtoyant pendant deux jours sur le plateau du film, Manuel Tadros a eu l’occasion d’échanger quelque peu avec lui.

« Le premier jour, je n’ai pas voulu l’emmerder et je ne lui ai presque rien dit, raconte-t-il. Il était extrêmement exigeant sur tout ce qu’il faisait. Mais le deuxième jour, quand il a su que je parlais espagnol, il est devenu extrêmement fraternel et chaleureux avec moi. Il parle espagnol parce qu’il a déjà vécu au Mexique. On a discuté un peu en espagnol et à la fin de la journée, il m’a dit que ça lui avait fait plaisir de jouer avec moi. »

Ce n’était pas la première fois que Manuel Tadros jouait dans une grosse production hollywoodienne. L’acteur a notamment défendu un petit rôle dans X-Men: Apocalypse il y a quelques années. « J’ai aussi tourné dans un film [Taking Lives] en 2002 pendant trois jours avec Angelina Jolie, mais j’ai été coupé au montage », lance-t-il en riant.

Manuel Tadros tourne ces jours-ci dans la prochaine saison de la série Les moments parfaits qui sera diffusée l’automne prochain sur les ondes de TVA.