Des conseils pour passer un bel été

À compter du 1er mai prochain, la saison estivale du quad débutera officiellement au Québec. Comme la plupart des amateurs ont soit pratiqué leur loisir en saison hivernale, soit ont laissé de côté leur véhicule durant l’hiver, afin d’éviter les mauvaises surprises, il faut procéder à certains entretiens essentiels.

« La première chose à faire, c’est de vérifier l’état des fluides du véhicule, que ce soit l’huile moteur, l’huile à différentiel, le liquide de refroidissement et l’huile pour les freins », explique William Lapointe, qui est contremaître d’ateliers chez Adrénaline Sports de Québec.

« Les amateurs doivent comprendre qu’ils ont roulé avec leur véhicule dans des conditions difficiles, avec des changements de température extrêmes qui créent un des pires ennemis dans ces parties du véhicule, la condensation. Cet ennemi peut détériorer plus rapidement tout ce qui est huiles ou fluides. »

Des éléments que l’expert conseille de bien vérifier, c’est l’ensemble du mécanisme de direction.

« Il faut bien vérifier l’ensemble des composantes de la direction et la suspension. Il faut toujours se rappeler que le terrain où on roule n’est pas nécessairement égal. Il y a souvent des obstacles, des trous et des bosses dans les sentiers. »

William Lapointe rappelle que toutes les pièces ont subi des stress, qui peuvent causer de l’usure prématurée.

« Les joints à rotule et les joints de direction doivent être en excellente condition. Même chose pour les joints de cardan et les coussinets de suspension. Il ne doit pas y avoir de fuites sur les amortisseurs. Enfin, je conseille de bien vérifier l’état des pneus pour savoir s’il n’y a pas eu de crevaison. Si les amateurs sont capables de le faire, je leur suggère d’avoir un jeu de pneus pour l’été et un pour l’hiver, exactement comme pour une voiture. »

Électricité

Il est très important que tout fonctionne très bien dans le système électrique de votre quad ou autoquad.

« Les véhicules d’aujourd’hui ne sont plus munis de démarreur à rappel, mais plutôt de démarreur électrique. L’électricité est omniprésente pour alimenter l’injection, tous les accessoires sur les cadrans et même la servodirection. »

M. Lapointe assure que pour obtenir un maximum de performances, avoir une très bonne batterie et un système de charge efficace est primordial.

« On peut penser ici au rectifieur de courant ou magnéto pour plusieurs, qui est présent sur la majorité des véhicules hors route. Il produit le courant au même titre qu’un alternateur sur une voiture. Si ce dernier ne produit pas assez de courant, la batterie ne sera pas pleine charge, ce qui peut entraîner beaucoup de problèmes parce que les composantes électriques ne seront pas alimentées adéquatement. »

Ne pas oublier les freins

Les freins doivent aussi être vérifiés. « En hiver, il arrive souvent que les gens vont sur des routes où il y a du calcium, du sable et plusieurs autres contaminants, qui peuvent empêcher un bon fonctionnement des freins. Il faut donc les nettoyer et bien vérifier l’état des plaquettes. Il ne faut surtout pas oublier de bien graisser son véhicule, partout où c’est possible. L’hiver, là aussi, la graisse peut avoir été contaminée à la suite de passages dans l’eau ou la glace. »

Tous ces éléments peuvent sembler constituer une liste assez longue à contrôler et à vérifier, mais cela peut faire la différence entre un été tranquille et des randonnées à problèmes.

Si vous ne voulez pas les faire, vous pouvez vous en remettre à votre concessionnaire.

La plupart d’entre eux ont des programmes pour ce genre d’entretien printanier.

En bref

Droits d’accès à prix réduit

À compter du 1er mai prochain, vous pourrez vous procurer votre droit d’accès estival en profitant d’un rabais, jusqu’au 15 mai. Il vous en coûtera 230 $ au lieu de 250 $ par la suite. Le droit d’accès estival est valide du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Il est très important de vous le procurer pour assurer le financement de l’entretien des sentiers, la signalisation et plus, que les bénévoles font chaque saison.

Aussi, une fois que les sentiers seront ouverts, il est très important de les respecter et de ne pas sortir de ces tracés, pour éviter de mettre en danger les droits de passage accordés par de nombreux propriétaires terriens.

Cours de conduite

Vous pouvez profiter de différents cours de conduite donnés par des moniteurs accrédités. Les jeunes de 16 et 17 ans doivent obligatoirement en suivre un, selon la loi. Même si on conduit depuis plusieurs années, il n’est pas mauvais de se rafraîchir la mémoire en suivant un cours offert autant pour la conduite d’un quad que d’un autoquad. En vous rendant sur le site fqcq.qc.ca, vous allez découvrir l’onglet où sont contenus tous les renseignements, y compris la liste de moniteurs reconnus par région.