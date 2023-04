Temps d’attente sur civière aux urgences: Dubé satisfait, malgré les délais

Les temps d’attente sur civière aux urgences s’allongent, mais le ministre Christian Dubé affirme que le portrait aurait pu être pire en raison des contrecoups de la pandémie.

« Est-ce que je suis satisfait des résultats qu’on a dans nos urgences? Je vous dirais ‘‘oui’’, en raison de la pandémie », a commenté le ministre de la Santé, mardi.

Le Journal rapportait en matinée que le temps d’attente moyen sur une civière s’élève désormais à 18 heures, soit le délai le plus long depuis au moins 15 ans.

Mais le ministre Dubé rappelle plusieurs mesures mises en place pour soulager la pression sur les urgences. Quelque 5 000 appels sont logés chaque jour au Guichet d’accès à la première ligne, souligne-t-il. « Ça, ce sont des personnes qui disent : je ne veux pas aller à l’urgence, est-ce que je peux avoir un autre service que les urgences », plaide-t-il.

La « cellule de crise » mise sur pied pendant l’hiver pour résorber la crise dans les urgences a aussi permis d’éviter que la situation ne se détériore davantage, selon M. Dubé.

« Malgré la pandémie, on a réussi à stabiliser. Parce qu’on serait peut-être à 21 heures, 25 heures de délais. On est monté jusqu’à 21 heures, là on est revenus à peu près à 17, 18 heures », a-t-il expliqué.

Meilleures pratiques

Maintenant, le ministre compte sur sa vaste réforme du réseau de la santé pour améliorer les délais de façon pérenne en partageant « les meilleures pratiques » entre les établissements.

À l’hôpital Charles-Le Moyne, sur la Rive-Sud de Longueuil, il faut compter seulement six heures avant de voir un médecin spécialiste, fait-il remarquer.

« Alors, entre les meilleures urgences à six heures de temps d’attente et celles qui sont à 35-40 heures, qui vous donnent une moyenne d’à peu près 20 heures, vous voyez qu’il y a une grosse différence », souligne Christian Dubé.