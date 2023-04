Festi-Conférence: des célébrités pour parler de santé mentale à Lévis

Avec comme trame centrale la santé mentale, le Festi-Conférence réunira une impressionnante brochette de célébrités québécoises les 2, 3 et 4 juin à la Bleuetière DuRoy du secteur Saint-Étienne à Lévis.

Les humoristes Maxim Martin et Michel Mpambara, Nathalie Simard, l’homme fort Hugo Girard, le commandant Robert Piché, le comédien Sylvain Marcel et l’animatrice Maripier Morin comptent parmi les 13 personnalités qui prendront la parole à cette occasion.

«Ça a été énormément d’organisation. Ça coûte terriblement cher, mais si on ne prend pas des actions concrètes, il n’y a rien qui bouge», explique l’organisateur Bruno Roy, qui s’adressera lui aussi à la foule lors de l’évènement.

«Pour avoir eu besoin d’aide dans le passé, je trouve que c’est important de faire des évènements de ce genre. Attendre après la société ou le gouvernement c’est une chose. Mais en tant que citoyen on a tous une part de responsabilité vis-à-vis la santé mentale», dit-il.

Certains des participants au Festi-Conférence se sont déjà ouverts dans le passé sur leurs problèmes de santé mentale ou sur leurs dépendances.

«À travers tout ça il y a des personnes comme Hugo Girard, Dany Vachon et Ray Junior Courtemanche qui n’ont pas vécu ce genre d’expérience, souligne M. Roy. Je trouvais important d’avoir un mélange et de voir comment ils s’y sont pris pour arriver où ils sont aujourd’hui.»

Drame salvateur

Question santé mentale, Bruno Roy en connaît un rayon. Il a probablement touché le fond du baril en décembre 2020. Armé et motivé par son opposition du moment aux mesures sanitaires, il a tenu un siège de 15 heures qui s’est heureusement terminé sans effusion de sang.

«J’en suis sorti extrêmement grandi. Ça a été l’évènement le plus rough de ma vie. Mais aussi celui qui m’a fait le plus avancer. C’est le plus beau cadeau qui me soit arrivé», révèle l’homme de 47 ans.

Se qualifiant de «leader positif» avant les évènements qui ont contribué à sa descente, M. Roy est allé rencontrer des policiers de la Sûreté du Québec huit mois après s’être barricadé.

«J’ai voulu leur dire comment j’avais vu leur intervention de mon côté. Ils ont tellement apprécié qu’ils ont filmé mon témoignage. Ils trouvaient incroyable que je me sois remis sur pied si rapidement. Le chef m’a suggéré de donner des conférences!»

Sachant à l’époque que de l’aide existait en santé mentale, il n’a jamais osé en demander, trouvant le sujet trop tabou. Un problème qui touche aussi le traitement de l’alcoolisme et de la toxicomanie selon lui.

«On entend dire que tout le monde doit aider tout le monde, mais lorsqu’on parle de maladie mentale tout le monde va se cacher, croit-il. On peut se faire changer en femme, s’habiller en dragqueen, les homosexuels peuvent se marier, je suis pour tout ça, mais quand on a un problème de maladie mentale, il faut aller se cacher dans un sous-sol d’église. On ne peut pas dire ouvertement qu’on est bipolaire, les gens en ont honte ou on te traite de malade. Ce n’est pas normal en 2023.»

Désinformation

Ses problèmes de maladie mentale sont arrivés subitement dans le contexte de la crise sanitaire.

«Je n’avais jamais été un complotiste. Je suis vacciné. C’est triste, beaucoup de monde a besoin d’aide là-dedans. Il y a tellement de manipulateurs. Si tu es faible un peu, ils vont t’étourdir sur des sujets. J’étais malade, je n’ai jamais vu ça venir. Et personne de tous ceux qui me suivaient ne m’est venu en aide ensuite.»

Alors qu’il se sortait la tête de l’eau, son entourage a failli le faire replonger.

«À ma sortie de prison, j’ai dû bloquer sur Facebook des membres de ma famille et des amis parce qu’on a continué à m’envoyer cette merde. Ils voulaient que je les accompagne à Ottawa. Tu sors d’une grosse épreuve. Le danger de retomber était réel. Des personnes qui m’aiment n’ont pas été capables de prendre conscience que j’étais malade et que je suis venu près de scrapper ma vie. C’est quelque chose», raconte celui dont le sujet de sa conférence sera «le mystère des perceptions.»

Donner au suivant

Bruno Roy est propriétaire de la bleuetière où aura lieu l’évènement, mais aussi d’un parc immobilier en plus d’être entrepreneur en construction. Il ambitionne de répéter à plusieurs reprises chaque année sa Festi-Conférence.

Il espère aussi en dégager des profits pour les remettre à des organismes et des gens dans le besoin.

«Quand je vais quitter cette terre, j’aimerais laisser autre chose que des business», conclut-il.

Mariepier Morin et Sylvain Marcel ont confirmé sur Facebook leur participation à l’évènement. Les agents de Maxim Martin, de Nathalie Simard, du commandant Robert Piché, d’Hugo Girard et de Michel Mpambara ont aussi assuré au Journal leur présence à l’évènement.