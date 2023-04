Grâce à l’intelligence artificielle, les publicités de Meta seront plus sophistiquées et sans doute plus rentables

Les grandes organisations technologiques se précipitent pour utiliser des outils d’intelligence artificielle (IA) générative. Par exemple, l’organisation dirigée par Mark Zuckerberg, Meta, a déclaré qu’elle vise à utiliser l’IA générative pour créer des publicités pour différentes entreprises d’ici la fin de l’année.

Dans une interview avec Nikkei Asia, le directeur de la technologie de Meta a déclaré que l’entreprise prévoit de livrer des outils pour créer des publicités avec l’IA qui permettront à une entreprise de créer différentes images ou publicités pour différents publics.

Des tests sur WhatsApp et Messenger

En février, Zuckerberg a annoncé une nouvelle équipe dédiée aux outils d’IA afin d’expérimenter des conversations (chats) alimentées par l’IA sur WhatsApp et Messenger ainsi que des filtres pour Instagram.

Bien que les efforts de méta-univers de Meta n’aient pas encore donné les résultats escomptés, le grand patron de Meta semble toujours pousser sur l’idée de créer des environnements virtuels grâce à l’IA générative.

xresch (Pixabay)

Créer des mondes virtuels plus facilement qu’auparavant

Pour créer un monde 3D sans l’aide de l’IA, il faut maîtriser beaucoup de graphismes informatiques et de programmation. À l’avenir, avec l’IA, il suffira de décrire le monde que vous voulez créer pour le voir être généré pour vous. De cette façon, les choses comme la création de contenu deviennent beaucoup plus accessibles à plus de gens.

Produire des revenus publicitaires... malgré Apple

Bien que la création de méta-univers (ou métavers) figure à long terme dans les cartons de l’entreprise, générer plus de revenus publicitaires est probablement le besoin le plus pressant. Depuis qu’Apple ait mis en œuvre sa fonctionnalité Transparence du suivi des applications en 2021, Meta a été durement touchée. Début l’an dernier, la société de médias sociaux a déclaré que cette contrainte lui avait coûté 10 milliards de dollars en 2022.

Pour remédier à la situation, l'entreprise voudrait trouver davantage de moyens de gagner de l'argent et l'IA générative semble être son prochain pari.

Meta n’est pas seule à plonger dans les publicités génératives, plusieurs autres sociétés entendent les utiliser avec des systèmes tels que DALLE-2 et GPT-3 d'OpenAI pour créer des campagnes marketing.