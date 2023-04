Inondations: la rivière Ouareau sous surveillance à Rawdon

La municipalité de Rawdon se prépare au pire car la rivière Ouareau déborde un peu plus que dans les dernières années.

« Cette nuit, l’eau a monté de 12 pouces. Ça m’a étonné parce que la température était moins froide et les précipitations, moins abondantes que prévu », explique le maire de la petite municipalité de la région de Lanaudière, Raymond Mougeau.

Il s’attend à voir le niveau de l’eau monter dans les prochaines heures puisqu’il a été informé que le lac Croche, à Saint-Donat, a débordé.

« La question c’est de savoir si Saint-Donat va ouvrir son barrage, si oui, ça va amener encore plus d’eau ici », souligne l’élu municipal.

Rues bloquées

Mardi matin, la rivière Ouareau était sous surveillance, en raison d’une inondation d’intensité moyenne, selon la Sécurité publique.

Les résidents étaient nombreux à venir voir la rivière sortie de son lit, pendant que les employés de la municipalité s’affairaient à bloquer les quelques rues inondées aux alentours.

Trois rues sont à risque d’inondations, mais la crue printanière n’affecte pas de résidences pour l’instant, indique M. Rougeau.

Anouk Lebel

« On sait que ça arrive chaque printemps, alors personne ne s’est construit plus bas », fait valoir une résidente qui n’a pas dévoilé son identité. Juchée en hauteur sur une colline, sa maison était l’une des seules près de la rivière.

Sur un pied d’alerte

Le dernier ordre d’évacuation dû aux crues printanières remonte à « quelques années », selon M. Rougeau qui a été conseiller municipal pendant plus d’une quinzaine d’années avant d’être élu maire il y a un an et demi.

Il affirme toutefois que la municipalité est prête à toute éventualité.

Anouk Lebel

Le Collège Charlemagne et le Centre Metcalfe pourront accueillir les sinistrés si la situation se détériore, indique-t-il.

Les services d’incendie et des travaux publics suivent la situation d’heure en heure pour informer les résidents, auquel cas.

« On espère le meilleur, mais on se prépare au pire », conclut l’élu municipal.