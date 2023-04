Le 30 novembre prochain: Steve Martin et Martin Short sur la scène de la Place des Arts

Steve Martin et Martin Short seront de retour à Montréal le 30 novembre prochain pour présenter leur spectacle «You Won’t Believe What They Look Like Today!» à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts.

Just For Laughs et evenko ont indiqué mardi que le spectacle «réinvente le genre de façon surprenante et profonde, gracieuseté de deux des artistes les plus drôles, influents et acclamés du dernier siècle».

Les deux légendes américaines ont un humour «subversif» et ils usent aussi d’autodérision pour nous dilater la rate, eux qui sont très complices. Ils se moquent allégrement d’Hollywood et des caprices des vedettes dans cette production.

Steve Martin et Martin Short, qui font de la tournée ensemble depuis huit ans, se connaissent depuis le milieu des années 1980, quand ils ont tourné dans le film «Three Amigos». Ils s’étaient présentés devant une salle comble lors de leur dernière visite dans la métropole, en 2018. Les deux amis sont aussi en vedette dans la série «Only Murders in the Building», de la plateforme Hulu.

The Steep Canyon Rangers et Jeff Babko assureront la première partie de cette soirée présentée bien entendu dans la langue de Shakespeare.

Les billets seront mis en vente ce vendredi sur le site de la Place des Arts [placedesarts.com].