Caisse de dépôt: des bonis qui grimpent malgré un rendement négatif en 2022

Même si la Caisse de dépôt et placement a connu, l’an dernier, sa pire année depuis 2008, le bas de laine des Québécois a versé 192,8 millions $ en bonis à ses salariés.

• À lire aussi: Le PDG de la Caisse veut réduire l'écart de rendement entre le RRQ et le RPC

• À lire aussi: Avec des pertes de 24 milliards, la Caisse devrait se garder une petite gêne...

Il s’agit d’une hausse de 2,6 % par rapport à la somme de 187,9 millions $ versée en primes de rendement en 2021.

Par employé admissible, les bonis ont toutefois reculé de 6 % en raison principalement de la baisse du rendement annualisé de la Caisse sur cinq ans, qui est passé de 8,9 % en 2021 à 5,8 % l’an dernier.

À la fin de 2022, la Caisse employait 1573 personnes, soit 8 % de plus qu’un an plus tôt. Quelque 177 d’entre elles travaillaient à l’extérieur du Québec, soit 9 % de plus qu’en 2021.

Baisse pour les grands patrons

Les primes totales attribuées aux six dirigeants les mieux payés de la Caisse ont légèrement reculé en 2022 pour atteindre 10,9 millions $ alors qu’elles s’étaient chiffrées à 12,1 millions $ en 2021. Plus de la moitié de ces sommes seront versées au cours des prochaines années, avec une possibilité de plus-value.

Au total, le PDG de la Caisse, Charles Emond, a gagné 4,2 millions $ l’an dernier, soit 4,9 % de moins qu’en 2021.

« Sous le leadership de M. Emond, la Caisse a réussi à générer la plus forte valeur ajoutée sur deux ans de son histoire, et ce, malgré des conditions de marché extrêmes et aux antipodes », lit-on dans le rapport annuel de l’institution, déposé mardi à l’Assemblée nationale.

Dans le rouge

En 2022, la Caisse a enregistré un rendement de -5,6 % alors qu’en 2021, celui-ci avait atteint 13,5 %. Dans les deux cas, l’institution soutient avoir battu son portefeuille de référence.

Notons toutefois que d’autres investisseurs institutionnels canadiens, dont les régimes de retraite des enseignants et des employés municipaux de l’Ontario, ont enregistré des rendements positifs en 2022.

Le salaire de base de Charles Emond est demeuré stable à 550 000 $ en 2022. Sa prime de rendement s’est élevée à 3,58 millions $ en 2022, contre 3,8 millions $ l’année précédente.

La rémunération de l’ensemble des six plus hauts dirigeants a totalisé 17,3 millions $ en 2022, contre 18,4 millions $ en 2021. Le recul s’explique notamment par le fait que M. Emond a cessé de recevoir une prime d’embauche qu’il recevait depuis son arrivée à la Caisse de dépôt et placement du Québec, en 2019.

La Caisse a aussi bénéficié de la baisse de la valeur de l’euro par rapport au dollar canadien. Son chef des Infrastructures, le Français Emmanuel Jaclot, est toujours payé en euros même s’il réside au Québec depuis plusieurs années.

♦ Au 31 décembre 2022, l’actif net de la Caisse se chiffrait à 402 milliards $, en baisse de 17,8 milliards $ sur un an.

Primes de rendement à la Caisse de dépôt et placement en 2022

Total : 192,8 M$ (+2,6 %)

Hauts dirigeants : 10,9 M$ (-10 %)