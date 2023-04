Urgences débordées: 18 heures d'attente sur une civière, du jamais-vu depuis 15 ans

Les Québécois ont passé en moyenne plus de 18 heures sur une civière dans les urgences de la province cette année, le pire résultat depuis au moins 15 ans.

Les malades québécois n’avaient pas attendu aussi longtemps sur une civière depuis au moins 2008, indiquent les données du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour l’année 2022-2023, obtenues par Le Journal (voir plus bas).

Hier, le MSSS n’a pas pu dire à quand remonte une attente aussi longue. Rappelons que cette année, l’objectif provincial de durée moyenne de séjour sur civière est de 14 h.

«C’est l’ensemble de l’œuvre qui a augmenté», se désole le Dr Gilbert Boucher, président de l’Association des spécialistes en médecine d’urgence du Québec (ASMUQ).

Dans certaines régions, l’attente est encore bien plus longue: 24 h dans les Laurentides et en Montérégie, 23 h en Outaouais et 20 h à Montréal.

Pas plus de patients

À l’automne dernier, le ministre de la Santé a créé une cellule de crise pour améliorer la situation dans les urgences. Force est de constater que les bénéfices tardent à se faire sentir.

«On reconnaît le problème, on a des solutions. Sur le terrain, elles ne sont pas toujours appliquées, déplore la Dre Judy Morris, présidente de l’Association des médecins d’urgence du Québec. C’est possible d’améliorer les choses, mais ça prend de la volonté.»

Depuis 2018, le nombre de visites dans les urgences a pourtant légèrement baissé. Pourquoi donc ce record ? Selon plusieurs, la pénurie de personnel est la principale cause des problèmes depuis des mois.

«C’est un cercle vicieux sans fin. Il n’y a pas de mot pour décrire le découragement», réagit Mélanie Gignac, présidente du syndicat (FIQ) des infirmières de la Montérégie-Ouest.

Par ailleurs, 24 % des patients passent plus de 24 h sur une civière avant d’avoir un lit à l’étage ou un congé. La cible gouvernementale est de zéro.

«Des délais de 24 h, ça ne devrait pas exister», affirme la Dre Morris.

Manque de lits à l’étage

Pire encore, 7,4 % des usagers passent plus de 48 h sur civière. Une statistique qui a plus que doublé en quatre ans.

La longue attente à l’urgence s’explique souvent par le manque de lits sur les étages, ce qui crée un embouteillage. Actuellement, 45 % des civières d’urgence sont occupées par des gens qui attendent d’être hospitalisés, selon l’ASMUQ.

Certains patients qui ont des problèmes complexes passent jusqu’à 10 jours à l’urgence avant d’avoir leur congé.

«Ça n’a pas de bon sens», déplore le Dr Boucher.

Trop de démissions

Les pires durées de séjour sur civière au Québec se trouvent en Montérégie: 37 h en moyenne à Châteauguay, et 34 h à Salaberry-de-Valleyfield.

Aux prises avec de graves pénuries de personnel, ces hôpitaux ont vu leur attente bondir d’au moins 10 h en quatre ans.

«Dans les quatre dernières années, il y a tellement de gens qui ont démissionné. Quand tu commences ton quart de travail et qu’il manque quatre infirmières, ce sont plus de 20 patients qui n’ont pas d’infirmière attitrée», se désole Mme Gignac.

LES PIRES URGENCES

Châteauguay 37 h

Pavillon Albert-Prévost (santé mentale) à Montréal 35 h

Salaberry-de-Valleyfield 34 h

Royal Victoria (CUSM) 33 h

Lakeshore (Pointe-Claire) 30 h

Institut universitaire en santé mentale de Montréal 29 h

Hôpital de Hull 29 h

Santa Cabrini 27 h

Papineau (Outaouais) 27 h

Lachute 26 h

Saint-Jérôme 26 h

Sacré-Cœur 25 h

Notre-Dame 25 h

Hôpital général de Montréal (CUSM) 25 h

Gatineau 25 h

Saint-Hyacinthe 24 h

Saint-Jean-sur-Richelieu 24 h

Maisonneuve-Rosemont 24 h

Maria (Gaspésie) 24 h