L'homme le mieux payé de la NFL opéré de nouveau

Le quart-arrière Jalen Hurts, qui est devenu lundi le joueur le mieux rémunéré de l’histoire de la NFL, a été opéré durant le mois de février.

Selon ce qu’a rapporté mardi le réseau ESPN, le joueur-étoile des Eagles de Philadelphie est passée sous le bistouri afin de retirer «un dispositif» dans sa cheville droite. Hurts le portait depuis octobre 2018, après une blessure subie lorsqu’il évoluait avec l’Université de l’Alabama.

L’athlète de 24 ans devrait être prêt pour le programme d’entraînement des Eagles qui s’amorcera la semaine prochaine. Hurts n’a raté que trois rencontres durant ses trois premières saisons professionnelles.

Le quart a aidé les siens à maintenir un dossier de 14-3 en 2022 et à atteindre le match du Super Bowl. Il a notamment amassé 3701 verges par la voie des airs et a réussi 22 passes de touchés, contre seulement six interceptions. Ayant bien besoin de chevilles en santé, il a aussi inscrit 13 majeurs par la course.

Lundi, Hurts a apposé sa signature sur un contrat monstre de cinq ans et d’une valeur totale de 255 millions $.