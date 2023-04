Maine: quatre morts retrouvés après une fusillade sur une autoroute

Des enquêteurs nageaient en plein mystère, mardi, après avoir découvert les corps de quatre personnes abattues dans une maison de Bowdoin, près de Portland dans le Maine, avant d’être appelées à intervenir sur une fusillade sur l’autoroute qui a fait trois blessés, dont un en état critique.

Tout a commencé lorsque les policiers ont été appelés à se rendre à une résidence de Bowdoin, où ils ont découvert quatre corps.

«Par la suite, peu après 10 h 30, nous avons reçu plusieurs informations rapportant que plusieurs véhicules avaient été pris pour cible» sur l’Interstate 295 dans le secteur de Yarmouth, à une quarantaine de kilomètres de la maison de Bowdoin, a expliqué Randall Keaten, lieutenant de la police d’État du Maine, lors d’un point de presse en après-midi.

Trois personnes ont été atteintes par des projectiles sur l’autoroute, dont une qui a été grièvement blessée, a précisé la police.

Sur place, les policiers ont pu procéder à l’arrestation d’une «personne d’intérêt». La police a aussi établi que les deux événements étaient liés, sans s’avancer plus sur un motif. Les identités des victimes non pas non plus été dévoilées dans l’immédiat.

Le type d’arme utilisée par le suspect n’a pas été dévoilé non plus.