Maple Leafs: «J’ai été merdique» - Ilya Samsonov

TORONTO | Ilya Samsonov n’a pas la langue dans sa poche. Il appelle un chat un chat. Présent dans le vestiaire des Maple Leafs après ce revers de 7 à 3 contre le Lightning dans le premier match du premier tour, le gardien de 26 ans a dressé un bilan très honnête de sa prestation.

« J’ai été merdique, a dit Samsonov. Mais je serai meilleur. Je trouvais ça triste de voir que les partisans partaient après la deuxième période. »

À son premier départ en séries dans l’uniforme des Leafs, l’ancien gardien des Capitals a accordé six buts sur 29 tirs. Sheldon Keefe a retiré Samsonov après la deuxième période pour le remplacer par Joseph Woll.

« J’ai senti de la nervosité dans ce match, nous étions sur les talons, a affirmé Keefe. Je trouvais que Sammy (Samsonov) se battait contre la rondelle en début de rencontre. Mais la nervosité n’explique pas pourquoi nous ne défendions pas bien le devant de notre filet. »

Questionné à savoir s’il jonglerait avec la possibilité d’opter pour Woll lors du deuxième match, Keefe n’a pas ouvert son jeu.

« C’est trop tôt pour parler de ça », a-t-il répliqué.

Le Lightning a marqué quatre de ses six buts contre Samsonov en supériorité numérique. Il n’y avait pas juste l’homme masqué à blâmer dans ce revers. Vraiment pas.

Un geste dangereux

Michael Bunting a également coupé un possible retour des siens avec sa mise en échec à la tête du défenseur Erik Cernak en fin de deuxième période. Il a écopé d’une punition majeure de cinq minutes et d’une expulsion.

« Pour la décision des arbitres, je n’ai pas trop de choses à dire, a affirmé Keefe. Pour moi, Bunting cherchait à gagner sa bataille contre Cernak pour la rondelle. Il l’a frappé. »

Dans le camp du Lightning, Jon Cooper n’avait pas la même version.

« Ce coup coche bien des cases », a souligné l’entraîneur en chef du Lightning.

Par plusieurs cases, Cooper faisait référence à un contact à la tête et probablement à un joueur qui saute pour atteindre son rival.

Les dirigeants de la LNH pourraient revoir cette mise en échec et imposer une suspension à Bunting.

En troisième période, Calle Jarnkrok a remplacé Bunting à la gauche d’Auston Matthews et de Mitchell Marner. Jarnkrok a marqué le troisième but des siens sur des passes de Marner et Matthews.

De l’espoir pour Hedman

Le Lightning a terminé ce match avec trois joueurs à l’infirmerie : Victor Hedman, Cernak et Michael Eyssimont. Des trois, Hedman représenterait sans l’ombre d’un doute la plus grosse perte.

Cooper a toutefois dit qu’il avait bon espoir de le voir en uniforme pour la deuxième rencontre.