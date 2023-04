Même s’il remporte la loterie Connor Bedard, le Canadien encore loin d’une participation en séries

Je ne m’attendais pas à de grandes annonces de la part de Jeff Gorton et de Kent Hughes lors du bilan de fin de saison du Canadien, mais ce que j’aime d’eux, ainsi que de Martin St-Louis, c’est que lorsqu’ils disent quelque chose, ils le pensent à 100 %.

Ils ne sont pas obligés de tout nous dire tout de suite, notamment en ce qui a trait aux joueurs qui ne sont plus dans leurs plans, mais ce qu’ils disent est logique et ça correspond toujours au plan annoncé. Comme Hughes l’a mentionné, il n’a pas l’intention d’aller chercher des joueurs juste pour le plaisir, mais il veut des gars qui seront à Montréal longtemps et qui vont aider son équipe à grandir.

Et tout le monde grandit en même temps chez le Canadien dans son nouveau rôle, que ce soit Hughes lui-même, St-Louis ou Nick Suzuki comme capitaine.

On veut bâtir quelque chose qui va durer. Hughes a réalisé de bonnes transactions à date, notamment avec les acquisitions de Kirby Dach et de Mike Matheson et j’ai confiance qu’il poursuive dans la même direction.

Bien sûr, il a du ménage à faire, mais avec onze choix au repêchage, il va se retrouver avec des options pour transiger et possiblement aller chercher un autre bon jeune joueur. Le premier choix devrait être un espoir de qualité et on prie tous pour que ce soit Connor Bedard, mais la loterie, c’est la loterie et peu importe, il faut repêcher intelligemment.

Bonne approche

En général, j’endosse leur approche. Pour la première fois depuis des décennies, on a une équipe dont le noyau est jeune et il faut continuer dans la même voie. On espère se qualifier pour les séries l’an prochain, mais certainement pas à tout prix. Soyons réaliste, il manque encore quelques pièces au casse-tête et même avec un Bedard dans l’alignement, ce sera difficile de faire partie des huit meilleures équipes de l’Est.

Oui, il y a eu des blessés, mais combien de fois a-t-on dit, cette saison après une défaite, que le Canadien avait bien joué ? Pour moi, c’est le meilleur indice que le CH est encore loin d’une participation aux séries, mais on ne sait jamais.

Le retour en santé de Cole Caufield, de Juraj Slafkovsky et de quelques autres va peut-être changer la donne, mais il y aura d’autres blessés, c’est sûr. C’est maintenant à Kent Hughes de donner plus de munitions à son entraîneur et il aura un été fort chargé. La balle est dans son camp.

Montembeault et Équipe Canada

Je suis vraiment content pour Samuel Montembeault qu’il ait été sélectionné sur Équipe Canada pour participer au Championnat du monde. Quel que soit son rôle, cette invitation est une confirmation qu’il est devenu un vrai joueur de la LNH. Il n’est plus un cas limite et ça ajoute un écusson à son blouson. Il vivra une belle expérience et se fera des contacts qui pourraient lui ouvrir des portes éventuellement. J’ai aussi aimé le fait qu’il dispute les deux derniers matchs de la saison du Canadien. C’était une belle marque de reconnaissance de la part de St-Louis.

Le refus de Suzuki

Je ne comprends toutefois pas que Nick Suzuki ait décliné l’invitation d’Équipe Canada. À 23 ans, on ne refuse pas une telle proposition à moins d’être blessé, mais les mentalités changent. Avec son gros contrat de huit ans, il se dit peut-être qu’il n’a rien à gagner et que le Championnat du monde, ce n’est pas les Jeux olympiques. À son âge, j’ai accepté l’invitation et j’ai adoré l’expérience, mais peut-être qu’aujourd’hui, j’aurais fait comme lui. J’ai refusé l’invitation une fois, mais seulement plus tard dans ma carrière.

– Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets

Prédictions dans l’Est

Je n’ai pas confiance aux Panthers et les Bruins gagneront en cinq matchs. Difficile de parier contre le Lightning, mais je crois que les Leafs sont prêts pour la prochaine étape et ils l’emporteront en sept parties. Les Rangers pourraient aller très loin et ils auront raison des Devils en six parties. Le gardien, Ilya Sorokin permettra aux Islanders de battre les Hurricanes en sept parties.

Prédictions dans l’Ouest

Les Golden Knights de Vegas performent en séries, alors que les Jets déçoivent. Je choisis Vegas en sept. Je prédis une victoire du Wild sur les Stars, mais c’est mon cœur qui parle. Je supporte mon ancienne équipe et Marc-André Fleury. Les Oilers auront le meilleur sur les Kings en six parties, car je crois qu’ils sont devenus une véritable équipe. Ce n’est plus juste l’affaire de Connor McDavid et de Leon Draisaitl. Chapeau au Kraken pour leur belle saison, mais ils ne sont pas de taille pour l’Avalanche. Colorado en cinq.

Une finale canadienne

Mon cœur espère une finale de la coupe Stanley toute canadienne entre les Maple Leafs et les Oilers, mais ma tête me dit aussi que c’est possible. Je prédis la coupe aux Oilers et le trophée Conn Smythe à l’inimitable, Connor McDavid.

Samsonov en confiance

J’ai adoré les commentaires de Ilya Samsonov qui a dit que les Maple Leafs avaient la meilleure équipe dans la LNH. Les puristes n’approuvent pas et il est vrai que ses propos pourraient lui revenir en pleine face, mais compte tenu de leur pauvre historique en séries, j’ai l’impression que les leaders des Leafs comme Auston Matthews, Micth Marner et John Tavares, sont heureux de voir leur gardien se lever et afficher une telle confiance.

Nouvelle ère à Pittsburgh

Le congédiement du président, Brian Burke, et du directeur général, Ron Hextall, annonce le début d’une nouvelle ère chez les Penguins. On ne tolère pas la défaite à Pittsburgh. Si jamais on s’engageait dans un long processus de reconstruction, je ne serais pas surpris de voir Sidney Crosby terminer sa carrière sous d’autres cieux. C’est ce qui se passe à Chicago avec les départs de Patrick Kane et maintenant, de Jonathan Toews.