Météo au Québec: encore de la pluie qui risque de faire déborder les rivières

Le mauvais temps pluvieux va persister mardi dans certains secteurs du Québec, notamment dans l’ouest et dans l’est de la province, où les accumulations de pluie pourraient faire déborder de leur lit les rivières, ce qui inquiète riverains et autorités, restés sur le qui-vive.

À titre d’exemple, la Ville de Montréal se mobilise pour faire face aux crues printanières, alors qu’elle surveille de près trois secteurs où des inondations risquent de survenir, comme la rivière des Prairies.

Écoutez aussi la maire de Saint-Anicet, Gino Moretti, discuter des inondations au micro de Philippe-Vincent Foisy via QUB radio :

Pour les prévisions de la journée de mardi, dans le Grand Montréal, le soleil pourrait faire son apparition dans un champ de nuages, tandis que les températures ne dépasseront pas les 10 degrés en mi-journée.

Environnement Canada prévoit de la pluie avec des averses de neige sans accumulations dans les secteurs de l’ouest de la province, notamment en Outaouais et en Abitibi-Témiscamingue, où des risques d’orages ne sont pas exclus.

Des averses sont également attendues à Québec et les secteurs un peu plus au nord avec 20 à 30 millimètres de pluie jusqu’en matinée, alors que des vents forts et des rafales de 40 à 50 km/h balayeront la Capitale-Nationale.

Mais, c’est dans les secteurs de l’est du Québec où il pleuvra des cordes, notamment sur la Côte-Nord qui attend jusqu’à 40 millimètres de pluie à Sept-Îles, selon les prévisions de l’agence fédérale.