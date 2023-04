Nostalgiques des Expos, comment faites-vous pour ne pas pogner les nerfs?

OK, les fous de baseball comme moi ont compris: les Expos ne reviendront pas. Et ceux que ça n’intéresse pas du tout, qui semblent de plus en plus majoritaires, sont tannés d’en entendre parler. Mais j’ai de la misère à lâcher le morceau, surtout avec plusieurs absurdités que l’on voit depuis le début de l’année.

Le premier non-sens concerne les Rays de Tampa Bay. Le 9 avril, après 8 victoires de suite pour commencer l’année, il y avait 11 159 partisans au Tropicana Field. C’est moins qu’aux Remparts à Québec la semaine dernière. Les Rays ont gagné 11-0 et ont ensuite égalisé le record des ligues majeures de 13 victoires pour lancer leur saison. L’exploit est hallucinant.

Mais comme soutien des fans, c’est épouvantable. Depuis le début de l’année, la moitié des équipes ont une assistance moyenne de plus de 30 000 spectateurs.

Ce n’est pas nouveau à Tampa Bay. Mais quand l’équipe est à la chasse d’un record aussi incroyable, c’est gênant. On critique le stade horrible et son emplacement. Un nouveau stade est dans les plans, au même endroit.

Je ne comprends vraiment pas pourquoi un nouveau stade, au même endroit, ferait soudainement doubler le nombre de spectateurs. Même dans les pires stades, si l’équipe domine, les fans répondent présents. C’est comme ça partout, sauf avec les Rays.

Je suis allé quelques fois au Tropicana Field. C’est vrai que c’est plutôt morose sous le dôme et ce n’est pas très beau. Mais ça fait le travail. Il a été construit en 1990, comme le stade des Blue Jays, et non en 1976 comme le stade olympique. D’ailleurs, l’ambiance morose d’un dôme à Tampa Bay, ça se compare parfois aussi à celle de Toronto. Et les Blue Jays sont quand même régulièrement dans les équipes avec les meilleures assistances de la ligue.

Photo d'archives, AFP

Oui, l’emplacement du stade des Jays est à faire rêver. Mais à Tampa Bay, plus précisément à St. Petersburg, ce n’est pas gênant non plus. Le stade est longé par la Central Avenue, une magnifique rue remplie de bons resto et de bars. St. Petersburg est un secteur magnifique à une vingtaine de minutes du centre-ville de Tampa. Ce n’est pas l’emplacement parfait, mais ce n’est quand même pas la torture. Est-ce qu’un stade un peu mieux placé ferait venir 10 000 fans de plus par match? J’en doute beaucoup.

Pas vraiment mieux à Miami

Pour l’autre équipe en Floride, à Miami, c’est aussi embarrassant. Il y a eu en moyenne 11 204 personnes par match l’an passé. Avant la pandémie, c’était 10 013. La dernière fois qu’il y a eu une moyenne de plus de 30 000 avec les Marlins, c’était il y a 29 ans.

À Cincinnati, dans un stade magnifique, il y a 7375 spectateurs lundi. C’est la pire foule depuis 20 ans et une des pires en plus de 100 ans d’existence.

Photo AFP

À Oakland, l’assistance était de 3 035 le 3 avril. C’est moins que les Capitales de Québec plusieurs soirs dans l’été. Un opossum a même décidé de s’installer dans un studio d’enregistrement au Oakland Coliseum.

Bref, le retour des Expos demeure une lubie. Ça prendrait quelqu’un de très riche et qui n’a pas besoin d’aide, parce c’est clair que les Montréalais sont passés à autre chose et que la métropole a trop de défis. Mais quand on voit toutes ces absurdités, ça fait mal.

On n'était pas si pire à Montréal

Il n’y avait aussi pas un chat au stade à la fin, mais on avait l’excuse que l’équipe fût mauvaise ou sous tutelle. Il y avait toujours plus de 20 000 fans en moyenne quand l’équipe jouait pour plus que 0,500. Sauf à la fin, en 2002 et 2003 avec deux bonnes saisons. L’équipe était déjà condamnée, mais le faible appui n’a sûrement pas aidé.

Il n’y a pas une seule ville en Amérique du Nord, grosse comme Montréal, qui n’a pas un club du baseball majeur.

À Milwaukee (1,4 million d’habitants avec la zone métropolitaine), ça marche.

À Kansas City (1,7 million d’habitants avec la zone métropolitaine), ça marche.

À Nashville (1,1 million d’habitants avec la zone métropolitaine), ça marchera, une équipe risque de s’en venir.

À Montréal (4,1 millions d’habitants avec la zone métropolitaine), j’ai l’impression d’énerver tout le monde si je pense que ça peut marcher.