N’oubliez pas de réclamer votre 90$ de Desjardins

Avis aux 9 millions de clients de Desjardins qui sont couverts par le Règlement des actions collectives concernant la mégafuite de renseignements personnels : vous avez jusqu’à jeudi prochain 20 avril pour réclamer votre indemnité pour « perte de temps ».

Desjardins dispose à cette fin d’un montant total de quelque 168 millions $ pour indemniser ses millions de clients répartis dans son réseau de caisses (Québec, Ontario) et ses multiples filiales (assurances, valeurs mobilières, etc.).

Fait important à noter : si vous désirez réclamer l’indemnité pour « vol d’identité », dont le montant peut aller jusqu’à 1000 $, sachez que la date limite est le 25 octobre 2025, soit dans plus de 2 ans. Desjardins dispose d’un montant de 32,8 millions $ à ce titre.

De plus, il faut savoir que ces indemnités pour « perte de temps » et « vol d’identité » sont en sus des sommes prévues en vertu du plan « Protection Desjardins », lequel plan regroupe des mesures de remboursement de frais pour restauration d’identité (jusqu’à 50 000 $) et de remboursement complet de pertes financières sur transactions dont le client n’est pas responsable.

La marche à suivre

Revenons à la réclamation de l’indemnité pour « perte de temps ». Ça prend à peine 10 minutes et le tour est joué. Il suffit de taper https://www.reglementdesjardins.com et vous accéderez au site qui vous permettra de réclamer l’une ou l’autre des indemnités (ou les 2) prévues dans ledit Règlement Desjardins servant à dédommager les clients à la suite du vol massif des données personnelles dévoilé en 2019.

Un montant en cas de perte de temps liée à la fuite de renseignements personnels, basé sur un taux horaire de 18 $ jusqu’à un maximum de 90 $, soit 5 heures (date limite : 20 avril 2023)

Un montant pouvant aller jusqu’à 1000 $ en cas de vol d’identité (date limite 20 octobre 2025)

Dans le cas du montant « perte de temps », vous n’avez qu’à cocher les « Actions compensables » de perte de temps liées à votre réclamation. Voici lesdites actions compensables qu’il suffit de cocher sur le site :

Vous inscrire aux services d’Equifax ou de TransUnion.

Mettre en place et ajuster des alertes relatives aux services de surveillance, dont l’alerte à la fraude.

Résoudre tout problème survenant lors d’une demande d’approbation de crédit, en raison de la mise en place du service de surveillance ou d’une alerte à la fraude.

Effectuer des recherches et/ou communiquer avec Desjardins, ou avec d’autres sources de renseignement, aux fins de comprendre et de déterminer comment se prémunir des conséquences découlant de la fuite de renseignements personnels chez Desjardins;

Effectuer des démarches aux fins de rectifier un vol d’identité.

Aucune documentation n’est requise.

Dixit Desjardins : « Si vous réclamez pour une perte de temps totalisant 3 heures ou moins, vous n’aurez qu’à cocher les Actions compensables qui s’appliquent à vous et indiquer le temps consacré. Si vous réclamez pour une perte de temps totalisant plus de 3 heures, vous devrez fournir une courte description, dans vos propres mots, des Actions compensables qui s’appliquent à vous et indiquer le temps consacré. »