PLQ: se relever ou crever

Samedi dernier, les libéraux d’hier et d’aujourd’hui étaient rassemblés pour souligner le vingtième anniversaire de l’élection du gouvernement de Jean Charest.

Devant une salle gonflée à bloc, l’ancien premier ministre a rappelé à ses amis les nombreuses raisons pour lesquelles il n’y a pas de honte à être libéral.

Un chef, c’est une incarnation

Si un seul murmure s’élevait unanimement de la foule, c’est combien on est loin d’avoir aujourd’hui un seul politicien qui arrive à la cheville de Jean Charest pour porter un message, incarner des valeurs et rassembler de gens de tous les horizons.

Pour diverses raisons, toutes aussi valables les unes que les autres, il est devenu presque honteux au Québec d’affirmer qu’on partage les valeurs du Parti libéral. Or, à en regarder l’assistance, des libéraux, il en reste encore pas mal.

Plusieurs invités présents ne s’identifient plus au PLQ, certains ont pris leurs distances, d’autres se sont fait montrer la porte, mais tous s’accordaient pour saluer les grandes réussites du gouvernement Charest et applaudir au rappel des faits d’armes mentionnés dans les médias depuis une semaine.

Au-delà des allégations, des enquêtes et des erreurs attribuées au PLQ, le Québec doit aujourd’hui encore beaucoup aux libéraux.

Revenir aux fondations

Être libéral, c’est non seulement être progressiste, être ouvert sur le monde, être tourné vers l’autre, c’est aussi avoir confiance en nos moyens, confiance que le Québec a sa place à la table des grands, que notre langue sonne vrai et que notre identité est une richesse à partager avec le plus grand nombre. Être libéral, c’est être tourné vers l’extérieur au lieu de replié vers l’intérieur.

Si les libéraux veulent survivre, ils devront se relever avant de sombrer. Le PLQ possède déjà tout ce qu’il faut pour se remettre sur les rails, ce qu’il lui manque, c’est le courage d’affirmer ses valeurs et un ou une chef qui saura les incarner.