Plus de 2350 canettes de bière américaine détruites par des douaniers belges

On ne plaisante pas avec l’appellation « Champagne »: une cargaison de 2352 canettes de bière américaine portant l’inscription « The Champagne of Beers » a été détruite par les douanes en Belgique, car elle représentait une infraction à l’appellation d’origine protégée, a annoncé mardi le Comité Champagne, qui représente les vignerons français.

La cargaison de bières Miller High Life a été interceptée début février dans le port d’Anvers. À la suite de cette saisie des douanes belges, le Comité Champagne - l’organisme interprofessionnel qui regroupe les Maisons et Vignerons de Champagne et dont l’un des rôles fondateurs est la protection de l’appellation Champagne partout dans le monde - avait « demandé la destruction des marchandises illicites », a-t-il expliqué dans un communiqué.

« Le destinataire des marchandises en Allemagne a été informé et n’a pas contesté cette décision », a précisé le Comité Champagne.

Cette destruction, qui a eu lieu lundi à Ypres, « est le résultat d’une collaboration réussie entre les autorités douanières belges et les services du Comité Champagne.

Elle confirme l’importance que l’Union européenne attache aux appellations d’origine et récompense la détermination des Champenois à protéger leur appellation », s’est félicité Charles Goemaere, directeur général du Comité Champagne, cité dans le communiqué.