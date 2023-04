Qui a l’avantage devant le filet?

Enfin, le voici notre classement final des gardiens de but pour la saison régulière 2022-23 et il consacre Linus Ullmark. En prime, notre analyse à savoir quelle équipe a l’avantage devant le filet dans chaque série éliminatoire. Bonne lecture !

Notez que les quatre chiffres entre parenthèses associés à chaque gardien, représentent le taux d’efficacité, la moyenne de buts alloués, le pourcentage de départs de ,900 ou plus, ainsi que la différence entre le taux d’efficacité réel et la normale de la ligue d’après la qualité des tirs reçus et les standards établis par l’entreprise Clear Sight Analytics.

Bruins c. Panthers

Ullmark (,938/1,89/87 %/+2,7 %) succède à Igor Shesterkin comme numéro un du classement informatisé du Journal. Exploit rarissime, le cerbère bostonnais a mené notre top 30 hebdomadaire pendant 20 semaines consécutives. Il gagnera le trophée Vézina, mais ajoutera-t-il la coupe Stanley et le trophée Conn Smythe comme Tim Thomas en 2011 ?

Quelques questions ici. Jeremy Swayman (,920/2,27/64 %/+1,7 %) obtiendra-t-il des départs chez les Bruins ? Qui sera devant le filet des Panthers ? Leur sauveur, Alex Lyon (,914/2,89/64 %/+1,1 %), ou encore l’énigmatique Sergei Bobrovsky (,901/3,07/61 %/ -1,3 %) ?

Photo Martin Chevalier

Avantage Ullmark (1er)

Lightning c. Leafs

Andrei Vasilevskiy (,915/2,65/60 %/+1,6 %) a toujours l’étiquette du meilleur gardien sur la planète, mais les Leafs ont raison de croire au talentueux Ilya Samsonov (,919/2,33/70 %/ +0,9 %).

Getty Images via AFP

Avantage Vasilevskiy (7e)

Rangers c. Devils

Igor Shesterkin (,916/2,48/60 %/+1,4 %) n’a pas été aussi magique qu’en 2021-22, mais son Vézina et ses dix victoires dans les séries 2022 lui confèrent un ascendant sur son rival, Vitek Vanecek (,911/2,45/65 %/+0,7 %). Ce dernier est en progression et il donne une chance aux surprenants Devils.

Photo AFP

Avantage Shesterkin (8e)

Islanders c. Hurricanes

Ilya Sorokin (,924/2,34/70 %/+1,7 %) est un modèle de constance, mais c’est l’incertitude en Caroline. Frederik Andersen (,903/2,48/49 %/-1,1 %) et Antti Raanta (,910/2,23/46 %/-0,7 %) sont sous la barre des 50 % dans le pourcentage de départs de qualité. Inquiétant.

Photo AFP

Avantage Sorokin (2e)

Jets c. Golden Knights

Connor Hellebuyck (,920/2,49/67 %/+1,2 %) est intimidant. Les Knights aimeraient miser sur un Logan Thompson (,915/2,65/58 %/ +1,1 %) en santé, mais Laurent Brossoit (,927/2,17/70 %/+1,6 %), un ancien Jet, a terminé la saison en force après son rappel de la Ligue américaine.

Photo AFP

Avantage Hellebuyck (3e)

Kraken c. Avalanche

Philipp Grubauer (,895/2,85/53 %/+0,8 %) aurait pu rester avec l’Avalanche en 2021-22, mais il a choisi Seattle. Il se retrouve avec la mission impossible de battre les champions en titre, son ancienne équipe et Alexandar Georgiev (,919/2,53/65 %/+1,4 %), auteur de 40 victoires.

Photo Martin Chevalier

Avantage Goergiev (5e)

Wild c. Stars

Jake Oettinger (,919/2,37/64 %/+0,9 %) est une « star » dans tous les sens du mot. Du côté du Wild, Filip Gustavsson (,931/2,10/73 %/+2,7 %) est étincelant. Marc-André Fleury (,908/2,85/58 %/+1,0 %) pourrait aussi voir de l’action.

Photo AFP

Avantage Oettinger (6e)

Oilers c. Kings

Le directeur général des Kings, Rob Blake a réglé un problème le 1er mars avec l’acquisition de Joonas Korpisalo (,921/2,13/72 %/+1,3 % avec les Kings). Le DG des Oilers, Ken Holland, est déçu de Jack Campbell (,888/3,41/41 %/ -2,1 %), mais ravi de Stuart Skinner (,914/2,75/58 %/+0,1 %) qui a un fumant dossier de 10-0-1/,927/2,17 depuis le 14 mars.

Égalité.