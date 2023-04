Repêchage 2023: du changement dans le top 5

Si Connor Bedard demeure au sommet du classement de la Centrale de recrutement de la Ligue nationale de hockey (LNH) en prévision du repêchage amateur 2023, l’ordre de ses plus proches poursuivants chez les Nord-Américains a quelque peu changé.

En janvier, Adam Fantilli et William Smith occupaient les échelons 2 et 3, devant Ryan Leonard et Brayden Yager. Or, ces deux hockeyeurs ont perdu des plumes au sein de la hiérarchie, car Leonard est cinquième, derrière l’ailier droit américain Matthew Wood, en hausse de trois crans. Pour sa part, Yager a chuté en 11e place.

Par ailleurs, deux porte-couleurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec se trouvent parmi les 30 premiers : il s’agit de l’attaquant Ethan Gauthier (16e), du Phoenix de Sherbrooke, et du défenseur Étienne Morin (19e), des Wildcats de Moncton. Conséquemment, ils ont des probabilités logiques d’être sélectionnés au tour initial de l’encan, le 28 juin à Nashville.

Du côté des patineurs issus de la scène internationale, le Suédois Leo Carlsson domine la liste de fin de saison. Le joueur de centre devance le Russe Matvei Michkov et le Slovaque Dalibor Dvorsky.

Des rencontres avec les meilleurs espoirs de la cuvée 2023 ont eu lieu plus tôt en avril, ce qui a permis à la Centrale de réévaluer des joueurs.

-La loterie du repêchage est prévue le 8 mai et déterminera l’ordre des 16 premiers choix.