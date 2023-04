Revers de 7 à 3 face au Lightning: un départ sous les huées pour les Maple Leafs

TORONTO | Un grand sage a déjà dit qu’il ne faut jamais réveiller la bête qui dort. Ilya Samsonov a oublié ce concept en décrivant, samedi, les Maple Leafs comme probablement la meilleure équipe de la LNH. Au premier match contre le Lightning, Samsonov et les Leafs ne ressemblaient pas à de futurs champions.

Le Lightning a fait ravaler les paroles du gardien russe en signant un gain convaincant de 7 à 3, mardi, au Scotiabank Arena.

Pour ajouter l’insulte à l’injure, Samsonov a regardé la troisième période au bout du banc des siens. Sheldon Keefe a fait confiance à Joseph Woll pour les vingt dernières minutes. Le Lightning a marqué six buts, dont quatre en supériorité numérique, sur 29 tirs contre l’ancien gardien des Capitals de Washington.

« J’ai été merdique, a dit Samsonov. Mais je serai meilleur. Je trouvais ça triste de voir que les partisans partaient après la deuxième période. »

Il y a un an, le Lightning avait perdu 5 à 0 lors du premier match contre les Leafs pour ensuite rebondir et gagner la série en sept matchs. Dans le camp des finalistes de la Coupe Stanley, on restait bien calme après cette grosse victoire.

« Je ne sais pas si ce match peut jouer au niveau de leur confiance, je ne suis pas dans leur vestiaire, a mentionné le centre Pierre-Édouard Bellemare. Tout ce que je sais, c’est qu’il s’agissait uniquement d’une rencontre. Il n’y a aucune équipe qui passe au tour suivant en gagnant juste un match. On ne veut pas s’enflammer. »

Départ catastrophique

Les Maple Leafs sonnaient comme une équipe confiante à la veille de cet autre choc contre le Lightning. Ils avaient espoir d’enfin chasser leurs démons des séries. Mais ils n’ont dissipé aucun doute dans cette première rencontre.

Les locaux ont connu une première période désastreuse, accordant trois buts au Lightning. Bellemare a donné le ton dès la 78e seconde en bondissant sur un retour de Corey Perry. À la fin du premier engagement, les Leafs ont retraité vers leur vestiaire sous les huées des partisans.

Bunting expulsé

Il y a eu un regain de vie en deuxième pour les Leafs avec des buts de Ryan O’Reilly et de William Nylander. Avec un pointage à 3-2, il y avait enfin de l’énergie dans cet édifice trop souvent terne. Mais l’indiscipline des Leafs a fait mal.

Brayden Point – deux fois – et Corey Perry ont touché la cible trois fois en supériorité numérique. Michael Bunting a placé son équipe dans le pétrin en écopant d’une punition de cinq minutes en plus d’une expulsion pour un coup d’épaule directement à la tête du défenseur Erik Cernak.

À l’image du premier tiers, les Maple Leafs ont encore terminé cette période sous les huées de leurs propres fidèles.

Le Lightning a gagné ce premier match, mais ça vient aussi avec un prix à payer. Ils ont perdu trois joueurs. Victor Hedman a quitté la rencontre après la première période, alors que Cernak et Michael Eyssimont ont probablement subi des commotions cérébrales.

Une déclaration étrange

À sa première saison à Toronto, Samsonov avait l’intention de relancer sa carrière en paraphant un pacte d’un an et 1,8 million. S’il a obtenu de bons chiffres en saison (27-10-5, 2,33 et ,919), l’homme masqué de 26 ans a frappé le mur à son premier match contre le Lightning.

Dans un anglais approximatif, il avait fait la déclaration suivante aux collègues de Toronto samedi dernier.

« Nous avons les meilleurs docteurs, les meilleurs thérapeutes, les meilleurs spécialistes du conditionnement physique, les meilleurs entraîneurs et nous avons les meilleurs joueurs. Tout le monde veut gagner la Coupe Stanley. C’est la vérité. Il y a beaucoup de bonnes équipes et nous sommes l’une d’entre elles. »