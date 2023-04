Rocket: Anthony Richard a «donné une tape dans le dos» à William Trudeau

William Trudeau joue du gros hockey depuis la période des Fêtes. Le défenseur québécois est devenu le général de l’attaque massive, en plus de se retrouver sur la première paire défensive du Rocket. Il a saisi l’opportunité qui lui était offerte.

On a appris que le vétéran Anthony Richard a eu son mot à dire dans cette éclosion. Frappé par plusieurs blessures, le Rocket avait de la difficulté à produire en supériorité numérique.

Le meilleur marqueur de l’équipe a suggéré au responsable de l’avantage numérique, Kelly Buchberger, de donner une chance à Trudeau à la pointe.

Après cette discussion, le club-école du Canadien a recommencé à produire avec un homme en plus. En même temps, on a assisté à l’envol du défenseur originaire de Varennes.

«Je me suis entraîné avec Will l’été dernier à Brossard, a raconté Anthony Richard. J’ai vu qu’il avait des habiletés offensives et qu’il était mobile sur la ligne bleue.

«Il a aussi un excellent lancer. J’ai su qu’il n’avait jamais eu ce rôle dans la LHJMQ.

«Will avait seulement besoin d’une tape dans le dos. Je savais que ce serait bon pour sa confiance.»

Richard n’avait pas tort dans sa lecture. Trudeau a terminé au premier rang des marqueurs des défenseurs du Rocket avec 27 points en 60 matchs.

Ne pas être trop gourmand

Lors des matchs, Trudeau n’hésite pas à appuyer les attaquants en s’aventurant loin dans la zone adverse.

«J’aime faire des jeux avec la rondelle, a expliqué l’athlète de 20 ans. Par contre, tu ne peux pas toujours être dans le jeu. Tu dois viser l’entre-deux.

«Ma première job, c’est de défendre, mais si je vois une ouverture, je vais me porter à l’attaque. Je ne dois pas être trop gourmand non plus.

«C’est en faisant de belles choses offensivement que ma confiance a commencé à se bâtir de match en match. Les points ont commencé à s’accumuler en même temps.»

Il est jumelé au vétéran Corey Schueneman, qui est un modèle de stabilité.

«Je suis chanceux de jouer avec lui. Il prend de bonnes décisions avec et sans la rondelle. Il me permet de prendre plus de chances.»

DANS LE CALEPIN

Cayden Primeau sera le gardien partant pour le premier match de la série contre les Comets d'Utica. Il tentera de finir sa saison sur une bonne note, alors qu’il a connu plusieurs des hauts et des bas. Il a notamment raté un mois d’activité en raison d’une blessure sérieuse à la tête et d’une commotion cérébrale. Le Rocket aura besoin d’un Primeau au sommet de sa forme s’il souhaite faire un bout de chemin en séries.

Blessé dans le dernier match de la saison régulière, Mitchell Stephens pourrait rater les deux premières rondes des séries. C’est dommage parce qu’il connaissait de bons moments dans les dernières semaines. C’est une perte énorme pour le Rocket, alors qu’il était l’homme de confiance de Jean-François Houle pour les mises en jeu importantes. Pour ce qui est du défenseur Nicolas Beaudin, il est assuré de rater la série contre Utica. Son cas est incertain pour le deuxième tour.

Il y a congestion dans le vestiaire du Rocket. En plus des 20 joueurs en uniforme, Houle possède huit réservistes qui sont prêts à sauter dans la mêlée: cinq défenseurs et trois défenseurs. Owen Beck, Joshua Roy, Logan Mailloux et Riley Kidney pourraient s’ajouter à ce groupe si leur formation junior était éliminée en séries.

Les billets se sont envolés rapidement pour le premier match des séries à la Place Bell. L’amphithéâtre est assuré d’être rempli au maximum de sa capacité. Plus de 10 000 spectateurs sont attendus pour ce premier choc contre Utica.