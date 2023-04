Trump, Bolsonaro et Poilievre, même combat!

Pierre Poilievre, chef du Parti conservateur, s’est adressé à Elon Musk, le nouveau propriétaire du réseau social Twitter, pour que Radio-Canada et CBC soient étiquetées comme «médias financés par le gouvernement».

Comme les anciens présidents étatsunien et brésilien, Poilievre s’attaque à un pilier fondamental de la démocratie, à savoir l’information. Le diffuseur public serait à ses yeux un média d’État diffusant de la propagande pour Justin Trudeau.

Ses propos ne font pas que discréditer le diffuseur public, ils ont un impact sur tous les médias et le travail journalistique.

Tous les moyens semblent bons pour se hisser au pouvoir. Les nouvelles qui vont à l’encontre de sa pensée sont qualifiées de fausses.

S’il perd, il y a fort à parier qu’il versera aussi dans la théorie du vol d’élection.

Fragile démocratie

Les Trump, Musk et compagnie ont en commun une personnalité à tendance narcissique. Ils croient qu’ils ont toujours raison et que l’univers doit se construire en fonction de leurs ambitions.

En discréditant l’information qui les frustre et en comptant sur les algorithmes des réseaux sociaux, ces pseudo-démocrates espèrent contrôler leur pays en instillant uniquement l’information qui leur convient.

Radio-Canada est loin d’être un média d’État même s’il opère dans le cadre des valeurs canadiennes. Pour avoir été observateur international d’élections en Afrique, j’ai vu ce qu’était un diffuseur au service de la dictature.

Alerte rapprochée

Certains voudraient qu’on craigne les Russes et les Chinois par rapport à la fragilisation de la démocratie. On devrait se soucier encore plus des saboteurs qui sont dans notre cour!

Poilievre prétend que nous serions dans le pays le plus libre du monde avec lui comme premier ministre. Ce sera vrai dans la mesure où on pense comme lui et qu’on fait fi de la solidarité.

Miner l’information, c’est ouvrir la porte à la dictature!