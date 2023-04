États-Unis: un minimum de 76 000$ par année (près de 102 000$ CAD) pour accepter un nouvel emploi

Les entreprises américaines pourraient devoir payer au moins 76 000$ US, ce qui représente environ 102 000$ CA, pour convaincre un candidat d’accepter un poste dans un marché du travail tendu.

C’est la conclusion à laquelle est arrivée la Federal Reserve Bank de New York.

Le salaire de réservation, c’est-à-dire le salaire le plus bas qu’un travailleur accepterait pour choisir un nouvel emploi, est passé à 75 810$ US (près de 102 000$ CA) par an en mars dernier, soit environ 2100$ US (2800$ CA) de plus que le dernier sondage en novembre, a rapporté Bloomberg.

À noter également que le nombre de postes disponibles aux États-Unis est tombé sous la barre des 10 millions pour la première fois depuis 2021.

L’augmentation des prix liée à l’inflation a cependant augmenté les exigences des travailleurs en matière de paie et de prix.

Ce sont les hommes qui font monter la moyenne, puisqu’ils demandaient, en mars, un salaire de réservation à hauteur de 88 900$ US (119 000$ CA), contre 63 100$ US (84 000$ CA) pour les femmes.

Les travailleurs avec un diplôme universitaire sont également plus enclins à demander un salaire de base plus élevé que les autres (97 300$ US – 130 000$ CA contre 59 700$ – 80 000$ CA).