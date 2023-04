Véhicules électriques: Volkswagen investira 1 milliard d'euros en Chine

Le constructeur allemand Volkswagen, très présent en Chine, a déclaré mardi vouloir investir environ un milliard d'euros dans un nouveau centre de développement pour les véhicules électriques dans le pays asiatique, premier marché automobile mondial.

Cette nouvelle structure, qui devrait ouvrir début 2024, sera dédiée à la conception de voitures pour le marché chinois et installée à Hefei (est), grande ville située à 400km à l'ouest de Shanghai.

«L'entreprise investit environ un milliard d'euros dans un nouveau centre de développement, d'innovation et d'approvisionnement, de pointe, pour les véhicules électriques intelligents entièrement connectés», a indiqué le groupe.

«L'objectif est d'adapter encore plus rapidement les véhicules du groupe aux souhaits des clients chinois et de réduire les délais de mise sur le marché», a-t-il souligné dans un communiqué publié lors du salon automobile de Shanghai.

Une nouvelle société sera établie à cette occasion et portera le nom de «100%TechCo». Elle associera des équipes de recherche et développement pour véhicules et composants avec des services dédiés aux achats.

AFP

«En regroupant de manière cohérente les capacités de développement et d'approvisionnement et en intégrant les fournisseurs locaux à un stade précoce, nous accélérerons considérablement notre rythme de développement», a affirmé dans le communiqué Ralf Brandstätter, membre du conseil d'administration du groupe Volkswagen pour la Chine.

Selon lui, la nouvelle structure permettra de renforcer la «rentabilité» du constructeur.

Volkswagen avait annoncé en mars 2022 un accord avec des partenaires chinois pour la création de deux coentreprises afin de se renforcer dans les batteries électriques.

En 2020, le géant allemand avait annoncé en Chine un investissement massif de plus de 2 milliards d'euros, moitié-moitié dans une entreprise de véhicules et dans un fabricant local de batteries, Gotion High-Tech.

La Chine est en pointe dans la course aux voitures «vertes» grâce à une politique incitative dans l'électrique. Les constructeurs, chinois comme étrangers, s'y disputent les parts de marché.

Volkswagen a vu ses ventes dans le pays fortement augmenter ces dernières années dans l'électrique.