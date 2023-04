Verglas: le cimetière Notre-Dame-des-Neiges toujours fermé deux semaines après la tempête

Les dégâts provoqués par la tempête de verglas survenue au début du mois d’avril n’ont toujours pas été complètement réparés ou nettoyés, forçant le cimetière Notre-Dame-des-Neiges à demeurer fermer.

«Des milliers d'arbres ont été brisés par le verglas et le vent le 5 avril dernier et, malgré nos travaux de réparation et de nettoyage du site, plusieurs des 33 kilomètres de chemins du cimetière sont toujours bloqués par des arbres et des branches qui présentent un danger important pour les visiteurs», a déclaré le cimetière mardi, par voie de communiqué.

Se disant attristé par la situation, l’établissement a réitéré son invitation aux syndicats de les aider à rouvrir le cimetière. Au lendemain de la tempête, le cimetière avait demandé à ses syndicats une trêve dans la grève afin de rouvrir au plus vite, demande qui avait été rejetée.

Les familles peuvent être accueillies sur rendez-vous pour des services de crémation ou d’inhumation en crypte, les inhumations de cercueils en terrain ne sont toutefois pas possibles.