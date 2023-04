LACOMBE, Jean-Paul



Le 6 avril 2023, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Jean-Paul Lacombe, époux de madame Ghislaine Brown.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Jean-Marc, Martine (Jacques) et Patrick (Joanne Vézina), ses cinq petits-enfants Catherine, Sébastien, Danny, Joanie et Francis ainsi que ses arrière-petits-enfants. Il laisse également dans le deuil sa soeur Gaétane, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :SAINTE-JULIE, QC, J3E 1W7Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle samedi 6 mai 2023 dès 9h. Les funérailles suivront à 13h en l'Église de Sainte-Julie.