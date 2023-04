LACHAPELLE, Albert



À l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, le 5 avril 2023, est décédé à l'âge de 95 ans, M. Albert Lachapelle, époux de feu Mme Rita Bolduc.Il laisse dans le deuil ses filles Josée (Richard) et Lucie (Christian); ses petites-filles: Andrée-Anne, Véronique (Félix), Alexandra; ses arrière-petits-enfants: Ludovik, Clémence, Matheo, Thomas ainsi que plusieurs parents et ami(e)s.La famille accueillera parents et ami(e)s à :le lundi 1er mai 2023 de 09h00 à 12h00. Le service aura lieu le même jour à 13h00 en l'église Saint-Mathieu (2600, rue Jean-Talon est, Montréal).