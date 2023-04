CONWAY, Carmen

(née Ouellette)



À l'Hôpital Lasalle, le 5 mars 2023, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Carmen Ouellette, épouse de feu monsieur Joseph Anthony Conway, fille de feu monsieur Joseph Anatole Ouellette et de feu Claire Gosselin. Elle demeurait à Westmount.Elle laisse dans le deuil son frère Yves (Ghislaine Gauvreau), ses neveux et sa nièce : Denis Ouellet (Carla Francis), Chantal Ouellet (Mélanie Veilleux) et André Ouellette, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s.La famille vous accueillera à la :SERVICES COMMÉMORATIFSQUÉBEC (QC) G1V 2K8le vendredi 21 avril 2023 de 19 h à 21 h. Le service religieux sera célébré le samedi 22 avril 2023 à 10 heures en l'église Saint-Patrick, 1145, avenue De Salaberry, Québec Qc.ATHOSTél. 418 686-8811 Téléc. 418 686-8813Courriel : infomaison@athos.caPour envois de messages personnalisés et / ou de fleurs ainsi que pour signer le Registre à la mémoire de la personne décédée :