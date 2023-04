LAPOINTE, Jean-Claude



À St-Janvier, le 8 avril 2023, est décédé à l'âge de 84 ans, M Jean-Claude Lapointe, époux de Mme Thérèse Coursol.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Louise (Louis Castonguay), Paul (Édith Éthier), Guylaine (Alain Laporte), ses petits-enfants Lysianne, Karel, Francys (Valérie Duval) et Coraly (Alexis Paquette Quevillon), ses soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 20 avril 2023 de 13 h à 16 h et 18 h à 21 h et le vendredi 21 avril 2023 dès 9 h à la :DESROSIERS ET FILS INC.676 BOUL. DES LAURENTIDEST-JÉRÔME (St-Antoine)Les funérailles auront lieu le vendredi 21 avril 2023 à 11 h à l'église de la paroisse Ste-Marie-Madeleine à St-Janvier (17737 rue du Sacré-Coeur, Mirabel, J7J 1L4), suivra l'inhumation au cimetière de St-Janvier.