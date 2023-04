BASTIEN, Clémence



À Saint-Eustache, le 9 avril 2023 à l'âge de 84 ans est décédée Mme Clémence Bastien, épouse de M. Gilles Bastien.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Christian (Paule), Sylvie (Gilles) et Martine, ses petits-enfants : Maxime et Annie-Pier (James), ses arrière- petits-enfants : Kellycia, Riley, Lyana, Tyler, ses belles-soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 22 avril 2023 de 13h à 16h au complexe funéraire :SAINT-EUSTACHE(450) 473-5934Un hommage aura lieu le jour même à 16h00 en la chapelle du complexe.