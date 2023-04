Aaron Judge prive Shohei Ohtani d’un circuit de façon spectaculaire

Les amateurs de baseball sont gâtés cette semaine avec la possibilité de voir en action deux des étoiles les plus brillantes de leur sport : Shohei Ohtani et Aaron Judge. Le joueur des Yankees de New York a d’ailleurs privé son adversaire des Angels de Los Angeles d’un circuit, mercredi soir.

Ohtani est passé à un cheveu d’une deuxième longue balle en autant de jours, dès la première manche de ce duel au Yankee Stadium, mais Judge avait d’autres plans. Jugeant bien la balle frappée très haut par le Japonais, le voltigeur l’a captée en sautant avec le gant dépassant la clôture du champ centre.

Le numéro 99 a jonglé un peu avec l’objet, mais a su la sécuriser avec sa main nue. Affichant un grand sourire après cette prouesse, Judge était fier de son coup. Même Ohtani a semblé amusé par ce tour de force au moment où il regagnait le banc des siens.

Après cette première manche, les Yankees avaient pris les devants 2 à 0 grâce à un circuit de deux points... de Judge. Le puissant cogneur a expédié l'offrande de Griffin Canning directement dans les gradins du centre.

Les Bombardiers du Bronx ont finalement remporté ce match 3 à 2 à l’aide d’un ballon-sacrifice payant de Gleyber Torres en 10e manche. Ohtani a quant à lui été relativement neutralisé, ne soutirant qu’un but sur balles en quatre présences au bâton.