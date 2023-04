De grandes nouvelles pour Québec

Deux décisions rendues publiques hier viendront métamorphoser la ville de Québec à long terme : le contrat à Alstom pour le matériel roulant du tramway a été entériné, et Le Journal a appris que le troisième lien serait réservé au transport collectif.

Dans le cas du contrat à Alstom, le vote s’est avéré très serré au conseil municipal de Québec, et s’est malheureusement déroulé sur fond de crise.

L’opposition a estimé, avec raison, qu’elle n’avait pas eu suffisamment de temps pour prendre connaissance des dispositions prévues au contrat, et que plusieurs zones d’ombre persistaient.

Capitaine tramway, en l’occurrence Bruno Marchand, n’est donc pas parvenu à convaincre l’opposition officielle et son chef Claude Villeneuve de voter en faveur. Et ce, même si ce dernier a toujours appuyé le projet.

Projet affaibli

C’est dommage, car ce vote serré vient affaiblir un projet extraordinaire pour le développement et l’attractivité de Québec. C’est d’autant plus triste que le tramway souffre d’un manque d’acceptabilité sociale.

Contrairement à ce que prétend le maire, le chef de l’opposition croit depuis longtemps au projet, mais pas à la façon dont la Ville le mène présentement.

M. Marchand doit en prendre note pour la suite, et s’organiser pour que les élus aient droit à un meilleur accès à l’information, et plus en amont.

Troisième lien

En ce qui concerne le troisième lien, il en aura fallu du temps, au gouvernement caquiste, pour comprendre qu’un tunnel pour les voitures ne pouvait être justifié.

Dans un reportage paru dès 2017, le Journal rapportait les propos de 12 experts nord-américains, unanimes sur le fait qu’un troisième lien ne réglerait pas les problèmes de congestion à Québec. L’ajout de routes provoque le contraire, et c’est connu depuis longtemps.

Il faudra voir les détails du projet. Il devrait normalement coûter moins cher et n’amènera plus de voitures au centre-ville, ce qui représentait un problème majeur.

Les défenseurs d’un troisième lien pour les voitures seront furieux, mais il faut plutôt saluer le leadership de Geneviève Guilbault, ministre des Transports. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit.