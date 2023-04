«Pas Perdus: documentaires scéniques»: des parcours de vie fascinants à découvrir sur scène

Depuis 2013, Émile Proulx-Cloutier et Anaïs Barbeau-Lavalette se lancent à la recherche des gens ordinaires qui ont des parcours de vie fascinants. Des gens, qui ne sont pas des acteurs et qui se retrouvent sur les planches au cœur d’une mise en scène théâtrale.

La pièce Pas Perdus : documentaires scéniques s’arrête, à partir de jeudi, au Diamant, pour cinq représentations.

Photo fournie par Julie Artacho Émile Proulx-Cloutier

L’idée de base d’Émile Proulx-Cloutier était d’amener du documentaire sur scène sans le faire par des acteurs. Pas perdus est la troisième aventure de ces documentaires scéniques entreprise en 2013.

« Est-ce que c’était possible d’amener une personne qui a un parcours fascinant et qui pourrait être l’objet d’un film, qui n’est pas un acteur sur scène ? C’était notre prémisse de départ », a indiqué Émile Proulx-Cloutier, lors d’un entretien.

Pour nourrir ces spectacles, Anaïs Barbeau-Lavalette réalise de longues entrevues avec des gens qu’ils ont identifiés et qui ont des parcours de vie particuliers.

« Les entrevues se font chez ces gens ou dans leur milieu de travail. Je fais ensuite un montage très serré de cette discussion qui a duré des heures et que je ramène à 10, à 12 minutes », a expliqué Émile Proulx-Cloutier.

La petite beauté

Dominic, Elisabeth, Eva, Jérôme, Quentin, Réal, Sylvain et Yaëlle, qui font partie de la distribution de Pas perdus : documentaires scéniques, ne parlent pas. Ils réalisent des actions et on les entend se dévoiler par l’entremise d’une bande-son et à travers une mise en scène.

« Je me sers des outils du théâtre, la lumière, la vidéo, le décor, pour magnifier la présence de cette personne. J’ai réalisé que ça avait un effet très fort sur le public », a-t-il expliqué.

Le metteur en scène explique qu’il faut prendre le temps, lors des entrevues, de trouver ce qu’il y a de fascinant chez ses gens.

« Nous sommes entraînés, dans la vie, à ne pas montrer nos failles, notre folie, notre exubérance et même notre poésie involontaire. Il faut prendre le temps de laisser la zone fragile, lumineuse et troublante se dévoiler », a-t-il dit.

Émile Proulx-Cloutier aime l’idée de réunir des centaines de personnes qui plongent leur regard sur cette petite beauté qui n’est pas immense et qui n’attire pas habituellement l’attention.

« Ça nous ramène à notre immensité à nous. Ça casse notre réflexe de spectateur de performances. Ça nous amène dans une autre zone d’écoute », a-t-il fait savoir.