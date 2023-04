Des momies, des sarcophages et des statuaires de pharaons égyptiens ont été installés dans ce musée montréalais

Montréal accueille ces jours-ci l’exposition «Égypte. Trois mille ans sur le Nil», qui retrace le quotidien de la civilisation de l’Égypte antique, de ses origines à la conquête romaine.

Ce sont plus de 320 objets authentiques, issus de la collection du Museo Egizio de Turin, en Italie – une des plus importantes au monde –, qui ont été amenés et installés à Pointe-à-Callière pour l’occasion. L’exposition est d’ailleurs une exclusivité nord-américaine.

PHOTO COURTOISIE Caroline Thibault

PHOTO COURTOISIE Caroline Thibault

Le public pourra ainsi y découvrir de fascinants artéfacts, incluant des momies et des sarcophages – d’humains, de chats et de poissons –, mais aussi des objets du quotidien, comme des textiles, outils de travail, statuettes, papyrus et bijoux.

Le parcours se déploie pour sa part sur deux étages et propose une incursion intime dans cette société ancienne. La visite débute sur les rives du Nil, où la pêche, l’agriculture et le commerce sont mis de l’avant, et se conclut dans un sanctuaire, avec les pharaons. Toute une portion de l’exposition a également été dédiée aux animaux qui sont omniprésents, tant dans la vie quotidienne que dans les croyances religieuses.

PHOTO COURTOISIE Caroline Thibault

PHOTO COURTOISIE Caroline Thibault

«Les expositions sur l’Égypte ancienne qui présentent les pharaons, donc la tête de la hiérarchie égyptienne, il y en a eu quelques-unes au Québec. Notre objectif, avec cette exposition-ci, était de présenter la vie quotidienne et le rôle des artisans, des producteurs agricoles, le rôle des citoyens et des femmes dans cette grande civilisation», a expliqué la directrice générale du Musée, Anne Élisabeth Thibault, mercredi.

Tandis que l’exposition permet d’en apprendre un peu plus sur les rites funéraires, la momification et les différents traitements du corps, les grands statuaires de pharaons et de dieux égyptiens font partie des pièces à voir absolument, selon la directrice générale. «Ces pièces voyagent vraiment difficilement. Elles sont d’une grande ampleur, elles sont aussi difficilement empruntables», a-t-elle dit, en entrevue avec l’Agence QMI.

PHOTO COURTOISIE Caroline Thibault

PHOTO COURTOISIE Caroline Thibault

Retour sur l’incendie du Vieux-Montréal

Deux pavillons de Pointe-à-Callière, soit le fort Ville-Marie et l’égout collecteur, sont actuellement fermés en raison de l’important incendie du Vieux-Montréal survenu à la fin mars, près du musée. Les installations ont été principalement affectées par la fumée de l’incendie, mais aucun dommage aux collections n’a été signalé.

«Les collections sont hors d’atteinte. Les dommages qu’on a eus sont principalement liés à la fumée, mais je vous rassure, le feu n’est pas entré dans le bâtiment», a indiqué Mme Thibault, précisant que l’odeur de fumée demeurait très présente dans les deux espaces.

PHOTO COURTOISIE Caroline Thibault

PHOTO COURTOISIE Caroline Thibault

Le Musée et ses assureurs évaluent actuellement les travaux qui devront être effectués pour corriger la situation. Le cœur du Musée, la crypte, l’ancienne douane, l’ancienne station de pompage et la maison des marins restent quant à eux ouverts au public.

Le fort Ville-Marie et l’égout collecteur sont situés dans un bâtiment inauguré en 2017 dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal. Il a été construit en respectant les normes de construction Lead Or et bénéficie d’une technologie qui lui a permis de résister au feu. «Sans ce bâtiment, le site archéologique aurait certainement été endommagé», croit la directrice générale.

PHOTO COURTOISIE Caroline Thibault

L’exposition «Égypte. Trois mille ans sur le Nil» s'amorce ce jeudi et se tiendra au Musée Pointe-à-Callière, dans le Vieux-Montréal, jusqu’au 15 octobre. Elle retournera ensuite à Turin, en Italie, où elle intègrera les expositions permanentes.