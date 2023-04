En protégeant les lanceurs d’alerte, nous protégeons la démocratie

Pour qu’une démocratie fonctionne, les gouvernements doivent rendre des comptes et faire preuve de transparence. Malheureusement, il arrive que des actes criminels, d’ingérence politique ou d’abus soient commis au sein de l’appareil d’État. Ces situations ne sont pas la règle, mais elles sont beaucoup plus fréquentes qu’on ne se l’imagine.

Les fonctionnaires qui sont témoins de tels actes répréhensibles doivent être en mesure de les dénoncer en toute sécurité. Des processus clairs doivent être mis en place au sein du gouvernement pour que ces lanceurs d’alerte puissent agir.

Ces démarches doivent mener à des enquêtes sérieuses, les personnes fautives doivent être sanctionnées et des correctifs doivent être apportés.

Dans l’état actuel des choses, c’est tout l’inverse qui arrive. Les fonctionnaires craignent de faire leur devoir civique. Plusieurs vivent des représailles et du harcèlement après avoir dénoncé un acte répréhensible. Certains sont congédiés, rétrogradés ou sont poussés à quitter la fonction publique. Leur identité est parfois divulguée. Et puisque les mécanismes actuels sont dysfonctionnels, ils n’apparaissent dans aucune statistique.

Parmi les pires au monde

C’est ainsi que le sens des responsabilités et le courage sont valorisés au gouvernement fédéral: ça doit changer. Le Canada est actuellement un pays délinquant en matière de protection des lanceurs d’alerte. Pour dire vrai: nous sommes parmi les pires au monde.

L’Association internationale du barreau, l’Organisation internationale du travail, les syndicats, les experts et les lanceurs d’alerte conviennent que des changements législatifs doivent être faits immédiatement.

C’est exactement ce que le projet de loi C-290, déposé par le Bloc Québécois et adopté en deuxième lecture sans l’appui des libéraux, tente d’accomplir.

Alors que le Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires en entame aujourd’hui l’étude détaillée, le Bloc Québécois et Whistleblowing Canada Research Society, principal organisme au Canada qui se concentre sur l’éducation, la recherche et la défense des lanceurs d’alerte, invitent la population et tous les députés à s’unir autour de cette cause juste.

Mieux protéger les divulgateurs

Le projet de loi C-290 élargira notamment le champ d’application de la loi actuelle pour y inclure des catégories additionnelles de fonctionnaires, protégera les témoins d’actes répréhensibles contre toute forme de représailles, prolongera la période durant laquelle une plainte en matière de représailles peut être déposée et ajoutera une obligation de soutien aux fonctionnaires divulgateurs.

En protégeant les lanceurs d’alerte, nous protégeons la démocratie et la saine gestion des fonds publics. C’est aussi un acte de dignité envers tous les lanceurs d’alerte qui ont vu leur vie détruite par des représailles impunies et envers ceux et celles qui en subissent encore aujourd’hui.

Nous sommes à la croisée des chemins: ce projet de loi est le plus significatif en cette matière depuis plus de 20 ans.

Nous avons le pouvoir de changer les choses. Contactez votre député fédéral et parlez de cet enjeu autour de vous.

Jean-Denis Garon, député du Bloc Québécois de Mirabel

Pamela Forward, présidente et directrice exécutive de Whistleblowing Canada Research Society