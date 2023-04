Fox News gagne une manche, mais n'est pas sortie du bois

Dès l’annonce du report du début du procès lundi matin, il était évident que les avocats de Fox News jouaient le tout pour le tout. Mardi, on annonçait être parvenu à une entente avec Dominion Voting Systems.

Le meilleur scénario pour Fox News

Comme le réseau l’a fait à de nombreuses reprises dans le passé, il est parvenu à se tirer d’affaire et à éviter le pire en sortant une coquette somme de ses goussets. C’est malheureux.

Que Fox News puisse se présenter comme un réseau d’information est une disgrâce et je souhaitais qu’on expose publiquement toute l’hypocrisie et l’absence d’éthique des grandes vedettes du réseau. Ça ne se produira pas, du moins pas pour cette histoire.

Je ne me joins pas au chœur de ceux qui entonnent depuis hier le refrain que la somme de 787 millions constitue en soi une sanction sévère et une reconnaissance des torts.

Cette entente me déçoit pour trois grandes raisons. Dans un premier temps, le réseau n’a pas à s’excuser sur ses ondes, pas plus qu’il n’a à demander à ses vedettes de le faire. Tout au plus, on a reconnu que des choses erronées avaient été dites. Aucun retour piteux devant les téléspectateurs, ce sera business as usual.

Un procès aurait permis le déballage de toutes les «subtilités» des opérations en plus de forcer les vedettes à comparaître et à expliquer pourquoi elles reconnaissaient entre elles que les allégations de Trump étaient de la foutaise avant d’affirmer le contraire une fois les micros ouverts.

Deuxième source de déception pour moi, le montant de l’entente. Vous me trouvez intransigeant? Vrai que la somme de 787 millions est importante, mais vous avez jeté un œil aux profits de Fox News récemment? Ils avoisinent les 14 milliards uniquement pour 2022. Dominion Voting Systems exigeait 1,6 milliard. Je n’irais pas jusqu’à dire qu’on parle de petite monnaie, mais...

Dernier motif d’insatisfaction? Le dossier de Dominion me semblait suffisamment étoffé pour gagner le procès. Comme je l’exprimais dans mon texte de lundi, un verdict de culpabilité aurait contribué à préciser les limites du premier amendement et de la liberté de presse. Mentir va donc continuer à être payant.

Ce n’est pas fini pour Fox News

Si Fox vient de remporter une bataille importante, on aurait tort de sabler tout de suite le champagne. Ses avocats risquent de revenir assez rapidement devant les tribunaux, handicapés par les révélations du dossier Dominion.

Au moins deux autres dossiers sont encore à surveiller. Dans le premier, la compagnie Smartmatic (machines à voter) s’engage à reprendre le combat, promettant d’achever le travail.

Il y aura aussi cette poursuite intentée par Abby Grossberg qui affirme que les avocats du réseau ont exercé des pressions pour qu’elle mente sous serment, espérant lui faire porter le chapeau des dérives de la compagnie. Paiera-t-on encore? Le prix du mensonge est-il suffisamment élevé? À l’évidence, non.