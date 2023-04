Grève des fonctionnaires: les plans de voyage de milliers de Canadiens en péril

La grève des fonctionnaires fédéraux met en péril les plans de nombreux voyageurs à travers le pays. Trois étudiantes venues d’Abitibi pour les services de passeport express de Gatineau l’ont appris à leurs dépens mercredi, au premier jour du débrayage.

«On est en fin de session, on ne pouvait pas monter à Gatineau n’importe quand. C’était notre seule journée où on pouvait venir, alors on a pris congé, on est parties vers 4h, on monte ici en bus pendant six heures, et là on ne peut pas procéder», a expliqué Ariane Poirier devant les bureaux de Service Canada à Hull.

Faire son passeport a été plus long que prévu, car son certificat de naissance est parti en flammes dans un incendie qui a brûlé sa maison, a-t-elle dit, d’où le recours aux services express du gouvernement.

Avec ses amies Magalie Thibodeau et Léanne Ferron, elle devait partir le jeudi 27 avril à Cuba pour célébrer la fin de session. Elle songe maintenant à se retirer du projet prévu «depuis des mois».

Ariane et ses amies se sont pris une chambre d’hôtel et vont réessayer demain. «Si demain ils ne sont plus en grève, on va revenir, sinon je vais annuler mon voyage. C’est décevant.»

En face du bureau d’où ressortent des mines basses, un feuillet explique que les «services essentiels» aux voyageurs demeurent disponibles, comme pour les clients citant des «raisons médicales» ou une «maladie dans leur famille».

À Montréal, des voyageurs dans l’inconnu

Cela n’a pas plus aidé Ahmid, qui attendait d’un jour à l’autre que son passeport soit renouvelé pour aller voir son frère malade au Maroc le 3 mai.

Rencontré en face du bureau de passeport du Complexe Desjardins, l’homme qui a préféré taire son nom de famille a fait sa demande le 11 avril. Il place maintenant sa foi dans un certificat médical qu’il compte aller chercher pour sauver son voyage.

«On m’a dit que tout ce qui n’est pas essentiel était à l’arrêt. S’il n’est pas dans la poste, je ne l’aurai pas. Je suis stressé par la situation. Je comprends très bien les gens qui font la grève, mais je suis victime de tout cela», a-t-il laissé tomber.

Isabelle Charette a fait la route de Saint-Jérôme vers Montréal avec son mari et un ami pour faire renouveler son passeport, en vain.

«On nous a dit que même si on envoyait nos documents par la poste, ça ne serait pas traité», a déploré celle qui devra reporter ou annuler un voyage au Mexique prévu le 22 mai.

«C’est fâchant. Ça ne nous regarde pas, cette grève. Ça fait ben du trouble pour du monde qui n’a rien à voir là-dedans», a-t-elle pesté.

Pour Annie-Gabrielle, c’est son rêve d’apprendre l’allemand qui part en fumée. «Si la grève ne finit pas bientôt, je ne pourrai pas partir», a dit celle qui craint de devoir annuler un voyage de 2700$ en Allemagne.

«Je suis travailleuse autonome, je n’ai pas beaucoup de sous. Le billet, l’hébergement... J’ai travaillé fort pour mon projet, je ne l’ai pas volé, cet argent-là», a-t-elle lâché, au bord des larmes.