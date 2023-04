Grève des fonctionnaires fédéraux: impossible d’avoir son passeport à Québec

Le Bureau des passeports de Québec et les succursales de Service Canada ont limité leur offre de services en raison de la grève des fonctionnaires fédéraux qui a cours à travers le pays depuis mercredi matin.

Les citoyens qui avaient rendez-vous pour régler leurs histoires de passeport ou qui désiraient se rendre dans l’un des quatre points de services gouvernementaux de la grande région de Québec doivent rebrousser chemin en arrivant sur les lieux.

Urgences sélectives

Une cliente du bureau des passeports d’origines françaises a dû passer plusieurs minutes à expliquer l’urgence de sa situation. Elle voulait obtenir le passeport de son beau-père atteint d’un cancer qui doit partir en France avec sa famille, dimanche. On a refusé sa demande.

« On part dimanche en voyage parce que le père de mon conjoint a le cancer. Il nous faut son passeport avant qu’il décède. On m’a dit qu’il doit aller chez le médecin pour obtenir une preuve qu’il est malade et qu’il va mourir pour être considéré comme un cas essentiel. [...] C’est quand même très frustrant », déplore-t-elle.

Sur le site de Service Canada, on peut lire que « les services de passeport sont limités aux clients vivant des situations d’urgence ou d’ordre humanitaire ». Le gouvernement ne précise toutefois pas ce qui est considéré comme une urgence à ses yeux.

Les services essentiels qui ont un impact monétaire comme le régime de pension, la sécurité de la vieillesse, l’assurance-emploi et l’attribution d’un numéro d’assurance sociale sont également offerts.

Sans avertissement

Pour sa part, Jessica s’est fait surprendre par la grève générale prononcée mardi soir. Elle comptait faire renouveler son passeport en vue d’un voyage prévu cet été.

« Je pensais qu’en m’y prenant au mois d’avril, j’allais être correcte. J’ai regardé sur le site de Service Canada hier soir et ça disait de se rendre sur place, alors c’est un peu plate. Les préposés m’ont dit de suivre les nouvelles pour savoir quand il n’y aurait plus de grève. »

Bien qu’elle comprenne les motifs derrière le conflit de travail, elle s’inquiète de devoir annuler ou repousser son voyage en Tunisie si la grève perdure.

Piquetage

Plus d’une centaine de fonctionnaires fédéraux protestent depuis ce matin devant les bureaux de Service Canada sur le chemin des Quatre-Bourgeois pour dénoncer l’inaction du gouvernement par rapport à leurs conditions de travail.

« Ça fait deux ans que le gouvernement nous tient malheureusement en otage par rapport à nos salaires. On a travaillé comme des fous pendant la pandémie pour aider les Canadiens, fait valoir l’agente de programme à Emploi d’été Canada, Fedna Mayrand. [...] Tout ce qu’on veut, c’est avoir un salaire équitable. »

Les membres de l’Alliance de la fonction publique du Canada sont sans contrat de travail depuis 2021. Ils réclament notamment une hausse salariale de 13,5% sur trois ans, alors que le gouvernement Trudeau propose 9,25% sur la même période.

La fonctionnaire tient également à rappeler que les employés de Service Canada sont eux aussi « des citoyens avec des familles qui souffrent de l’inflation ».