Hanoï et Washington alliés contre la Chine

Les Américains sont sortis de Saïgon en 1975 la queue entre les pattes, comme le montre l’image saisissante de l’hélicoptère de la CIA sur le toit de leur ambassade y évacuant le personnel.

Près de cinquante ans plus tard, le secrétaire d’État Antony Blinken vient d’inaugurer à Hanoï la construction d’une nouvelle ambassade américaine de 1,2 milliard de dollars, ce qui en fait l’une des plus coûteuses au monde. Les relations diplomatiques ont été rétablies avec le Vietnam en 1995.

Quelque 58 000 soldats américains ont été tués au Vietnam, contre des pertes de 1 100 000 combattants nord-vietnamiens et Viêt-cong. L’armée américaine a estimé qu’entre 200 000 et 250 000 soldats alliés sud-vietnamiens sont morts. Plus de 2 millions de civils vietnamiens ont été tués par des faits de guerre.

Amis avec les ennemis de nos ennemis

Washington et son ancien ennemi se font la cour. Le premier ministre vietnamien, le lieutenant-général Pham Minh Chinh, a déclaré que Hanoï espère approfondir ses relations avec Washington et « élever encore nos relations bilatérales à un nouveau niveau ». Les États-Unis transfèrent actuellement aux Vietnamiens des navires garde-côte, qui viennent s’ajouter aux 24 patrouilleurs avec armes, équipement et formation déjà fournis au Vietnam.

Avec la Corée du Sud, le Japon, l’Australie et les Philippines, le Vietnam est un partenaire important de l’alliance antichinoise que les États-Unis assemblent dans la région Asie-Pacifique. Hanoï a des conflits territoriaux et maritimes avec Pékin.

L’escalade actuelle des tensions en mer de Chine méridionale rappelle la guerre sino-vietnamienne de 1979. L’amertume est toujours profonde entre Pékin et Hanoï au sujet de ce sanglant conflit qui a fait des dizaines de milliers de morts vietnamiens, soldats et civils. Des centaines de milliers de soldats chinois avaient traversé la frontière nord du Vietnam longue de 600 km.

La Chine venait pourtant d’apporter un soutien indéfectible à Hanoï contre les Américains pendant la guerre du Vietnam. Mais leurs relations s’étaient détériorées lorsque le Vietnam s’est rapproché de Moscou, alors le plus grand rival de Pékin. C’est le renversement par l’armée vietnamienne, en décembre 1978, du régime génocidaire des Khmers rouges pro-Pékin du Kampuchea (aujourd’hui le Cambodge) qui mit le feu aux poudres.

Vietnam, Afghanistan: deux guerres insensées

L’administration Biden fait actuellement face aux critiques des républicains du Congrès qui veulent enquêter sur le retrait chaotique d’Afghanistan il y a deux ans. La rapidité avec laquelle l’armée afghane s’est désintégrée a surpris les Américains, qui ont dépensé plus de 1 000 milliards de dollars pour la former et l’équiper.

Même s’ils ont eu le temps d’en évacuer plusieurs, de nombreux Afghans qui ont combattu avec les États-Unis y ont été abandonnés et en ont subi les terribles conséquences, comme les Vietnamiens qui avaient combattu à leurs côtés.

Ces deux guerres, qui voulaient démontrer « l’hégémonie impériale » des États-Unis, se sont soldées par de lamentables et humiliantes défaites. Elles étaient impossibles à gagner, futiles et souillées de nombreux crimes de guerre atroces contre des civils.