La CAQ commet une erreur avec le 3e lien

Au cours des prochaines heures, la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, va confirmer que son gouvernement ira de l’avant avec un troisième lien avec seulement du transport en commun.

Ainsi, pour une troisième fois en quelques années, la CAQ présentera une nouvelle version de son projet. Clairement, le gouvernement tourne en rond sur ce dossier.

Depuis mardi soir, cette nouvelle a fait grandement réagir à Québec et dans toute la province. Clairement, la vice-première ministre, qui est une bonne communicatrice, fera face à son plus grand défi depuis qu’elle est en politique.

Achalandage

Mme Guilbault doit nous donner des explications. Elle va forcément parler des derniers chiffres concernant l’achalandage.

Nous sommes tous conscients que la pandémie et le télétravail ont grandement changé les habitudes des Québécois. Cependant, si c’est le cas pour le troisième lien, c’est probablement le cas également pour d’autres projets très coûteux comme le tramway à Québec.

Si le gouvernement pense que le télétravail est là pour rester et que ça exige que le troisième lien soit réduit à sa plus simple expression, il doit être cohérent et faire la même chose avec le tramway.

Personne n’est contre le transport en commun. Cependant, il faut que l’achalandage soit au rendez-vous et il sera intéressant de voir les chiffres que Mme Guilbault va nous donner. Car les données risquent de s’appliquer à toutes les sauces.

Renier sa parole

La CAQ renie sa promesse.

Éric Caire avait mis son siège en jeu tandis que Bernard Drainville avait marqué l’imaginaire durant la campagne en disant : « Lâchez-moi avec les GES ! »

Ces deux politiciens vont sans doute longer les murs de l’Assemblée nationale dans les prochains jours, M. Drainville risque de s’ennuyer de son micro.

Ne pas tenir une promesse électorale est toujours risqué. Voyons voir maintenant le prix que la CAQ va payer.