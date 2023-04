La fonction publique québécoise : un employeur qui reconnaît la valeur de la diversité culturelle

Vous cherchez un nouveau défi professionnel et vous souhaitez le trouver auprès d’un employeur humain et inclusif ?

La fonction publique du Québec est un employeur de choix pour tous les Québécois et Québécoises. Elle offre notamment une variété d’emplois et différentes possibilités de parcours professionnels.

La fonction publique souhaite enrichir ses milieux de travail en diversifiant les profils des personnes et des groupes qui y collaborent. En assurant une meilleure représentation de la diversité culturelle dont jouit le Québec, elle peut ainsi mieux comprendre les besoins et les préoccupations des citoyennes et des citoyens, en plus de bénéficier d’une variété de perspectives, d’expériences et d’idées différentes.

Pourquoi postuler à un emploi dans la fonction publique ?

En optant pour un emploi dans la fonction publique, vous aurez la possibilité de vous épanouir en contribuant à des projets porteurs et significatifs pour l’ensemble de la société québécoise.

« Quand je vois des véhicules du gouvernement qui circulent sur la route et que je sais que c’est moi qui les ai réparés, ça me rend fier. Tant que j’aurai la santé et l’énergie, je vais continuer à travailler dans la fonction publique. Les possibilités ne manquent pas », confie Roberto, mécanicien pour le Centre de gestion de l’équipement roulant du ministère des Transports et de la Mobilité durable.

En travaillant dans la fonction publique, vous pourrez également bénéficier d’avantages sociaux compétitifs, de différents congés payés, d’assurances collectives complètes ainsi que d’un régime de retraite à prestations déterminées.

Les perspectives de carrière qu’offre la fonction publique

Avec ses 78 ministères et organismes, la fonction publique compte une grande variété d’emplois dans 9 domaines différents. Au total, elle emploie environ 66 000 personnes à travers le Québec.

« Mon parcours évolutif, au sein de la fonction publique, a été fait d’occasions à saisir. J’ai commencé comme conseillère en architecture intégratrice. Aujourd’hui, je suis cheffe de service. Demain, je serai peut-être directrice, qui sait ? Je suis en train de monter une belle équipe autour de moi. Ce sont des gens engagés avec lesquels j’ai du plaisir à travailler », explique Khadija, cheffe de service des projets et de la plateforme de développement moderne au ministèrere de la Cybersécurité et du Numérique.

Khadija, cheffe de service des projets et de la plateforme de développement moderne au ministère de la Cybersécurité et du Numérique / Roberto, mécanicien pour le Centre de gestion de l’équipement roulant du ministère des Transports et de la Mobilité durable

Processus d’embauche : comment postuler ?

Vous souhaitez vous joindre à la fonction publique? Sachez que le processus d’embauche a été simplifié.

Bien entendu, les gestionnaires s’assurent que ce dernier est fait de manière transparente, équitable et impartiale et qu’il est exempt de favoritisme.

Le processus de sélection en cinq étapes simples 1. Création de votre dossier en ligne • Postulez facilement et rapidement aux offres d’emploi. • Définissez des alertes emplois selon vos préférences. • Faites des mises à jour de votre profil (ajout d’expériences de travail, d’atouts, etc.). 2. Postuler • Surveillez vos alertes emplois et consultez la section Nos offres d’emploi. • Lorsqu’une offre correspond à votre profil, postulez en ligne via le formulaire d’inscription. 3. Présélection • Un premier tri est réalisé parmi l’ensemble des candidatures reçues. • Pour ce faire, la Direction des ressources humaines peut notamment analyser le dossier de candidature, procéder à une entrevue téléphonique ou utiliser des moyens d’évaluation. 4. Sélection • Les gestionnaires utilisent différents outils afin de trouver, parmi les candidatures présélectionnées, la personne dont le profil correspond le mieux à celui qui est recherché pour l’emploi à pourvoir. 5. Accepter un emploi • Les gestionnaires choisissent la personne dont le profil correspond le mieux à celui qui est recherché pour l’emploi à pourvoir. X

