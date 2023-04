La phobie des Leafs

Pour une équipe qui joue gros ce printemps, les Maple Leafs de Toronto se sont royalement plantés à leur premier match des séries. Défaite de 7 à 3 devant leurs partisans face au Lightning de Tampa Bay. Et vlan dans les flancs!

Les amateurs torontois se sont probablement dit sur le chemin du retour à la maison que les Leafs allaient leur faire dans les mains en première ronde encore une fois cette année. Il fallait voir les visages moroses de certains d’entre eux à la télévision dans les dernières minutes du massacre.

Cette équipe souffre vraiment d’un blocage en séries. On l’a vu dès les premières minutes du match de mardi, alors que le quatrième trio du Lightning formé des increvables Pat Maroon, Pierre Bellemarre et Cory Perry faisaient ce qu’ils voulaient dans le territoire des Leafs. Bellemarre a ouvert la marque à la 78e seconde de jeu.

Les Leafs n’en finissaient plus de cafouiller.

Après une période, c’était 3-0 Lightning.

Gestes stupides!

La situation a changé au début du deuxième engagement. Ennuyé par une blessure, l’as défenseur du Lightning, Victor Hedman, a tenté de patiner, mais il a retraité au vestiaire. Sa soirée de travail était terminée.

Sa sortie a ravivé les Leafs qui ont commencé à jouer avec le diable au corps. Deux buts en supériorités numériques de Ryan O’Reilly et de William Nylander ont remis les Leafs dans le match. Mais ce furent les seuls moments de réjouissance du match pour les Leafs et leurs fans.

Michael Bunting a posé un geste irréfléchi en assénant un coup de coude au visage d’Eric Cernak, écopant d’une pénalité majeure et d’une inconduite de match. Le Lightning a fait mouche trois fois pour reprendre une avance de trois buts.

Bunting devra s’expliquer auprès du Comité de sécurité des joueurs de la Ligue nationale. Cela veut dire qu’il écopera vraisemblablement d’une suspension.

Mais la décence voudrait qu’il s’excuse aussi auprès de ses coéquipiers pour son manque de discipline. Même chose pour Jake McCabe, même si le Lightning n’a pu profiter de sa pénalité pour bâton élevé à la figure de Michael Essayment au premier engagement.

Non seulement les deux joueurs ont nui à leur équipe, il s’agissait de gestes stupides et disgracieux.

Troisièmes dans la LNH depuis 2016-2017

Bien sûr, la série demeure à la portée des Leafs. Le Lightning ne compte qu’une victoire, mais les Leafs devront se raplomber et vite!

En sont-ils capables?

Ils ont échappé une avance de 3-2 contre ce même Lightning, l’an dernier, avant de s’avouer vaincus en sept matchs.

C’est leur gardien Ilya Samsonov qui disait avant la série que les Leafs formaient probablement la meilleure équipe de la Ligue nationale. Il aurait dû préciser en saison régulière.

Depuis l’arrivée d’Auston Matthews, premier choix au repêchage de la cuvée 2016, les Leafs viennent au troisième rang pour le pourcentage de points avec une moyenne de ,638. Ils sont devancés par les Bruins (,680) et le Lightning (,662) et suivis des Capitals (,630) en quatrième position et des Penguins (,624) en cinquième place.

Vous aurez remarqué que le Lightning (2020 et 2021), les Capitals (2018) et les Penguins (deuxième coupe consécutive en 2017) ont gagné la coupe Stanley au cours de cette période.

Les deux autres formations championnes, les Blues de Saint Louis en 2019 et l’Avalanche l’an dernier, se retrouvent respectivement au neuvième (,595 pour les Blues) et 10e échelons (,592 pour l’Avalanche) de ce classement des sept dernières saisons.

Je vous entends demander où le Canadien se situe. La réponse est : au 27e rang avec un pourcentage de ,487. Les derniers, en excluant le Kraken Seattle qui n’en est qu’à sa deuxième saisons, sont les Red Wings de Detroit avec une moyenne de ,435.

Comme quoi tout ce qui monte redescend!