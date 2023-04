L’actuelle pénurie, un phénomène qui persistera durant toute la décennie.

Pénurie de main-d’œuvre : source, durée et impact

L’actuelle pénurie ne se limite pas qu’à une rareté de ressources parmi les travailleurs. Elle se caractérise aussi par un manque d’arrimage entre les postes offerts et la main-d’œuvre disponible. En somme, il n’y a pas assez de gens pour les emplois offerts et il y a distorsion entre les exigences et les compétences. Selon plusieurs observateurs, ce phénomène persistera durant toute la décennie pour trois raisons principales.

Une tendance lourde

Tout d’abord, le départ massif à la retraite des baby-boomers n’est pas démographiquement compensé par les générations suivantes. De plus, dans les récentes années de prospérité, un très grand nombre de postes ont été créés, faisant ainsi croître la demande plus vite que l’offre. Enfin, les besoins sont actuellement élevés pour des postes de premier niveau nécessitant peu de scolarité.

Ainsi, d’après le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 60 % des postes vacants demandent peu de compétences. Or, les gens sont de plus en plus scolarisés et exigeants face aux conditions de travail. Les postes restent donc non pourvus pendant longtemps. En fait, 14 % demeurent ouverts pendant plus de 90 jours.

Les effets concrets de la pénurie

L’Enquête canadienne sur la situation des entreprises, publiée en novembre dernier, signalait que presque quatre sociétés sur 10 (36,9 %) prévoyaient que « le recrutement d’employés qualifiés allait représenter un obstacle » au cours des trois mois suivants. C’était notamment le cas dans la construction (49,5 %), le secteur de la fabrication (47,4 %) et les services d’hébergement et de restauration (46,3 %).

Pour sa part, la Banque de développement du Canada a récemment révélé que 55 % des propriétaires d’entreprise ont de la difficulté à recruter le personnel nécessaire. Cela oblige 63 % d’entre eux à travailler davantage et à reporter ou à refuser des commandes. Plus d’un propriétaire d’entreprise sur quatre éprouve de la difficulté à retenir son personnel, et 39 % des PME sont contraintes de refuser des ventes ou des contrats.

Des domaines très touchés

En moins de 20 ans, le taux de postes vacants a doublé au Québec. Même si le phénomène est généralisé, il touche en particulier quelques secteurs. Par exemple, une étude de l’Institut du Québec a démontré que l’on compte à peine un chômeur par poste vacant chez nous.

Quand on regarde de plus près les différentes industries, on constate que la situation y est pire. Ainsi, on ne recense que 0,2 chômeur par poste vacant en santé et en assistance sociale, 0,4 dans les services professionnels, scientifiques et techniques, et 0,6 dans la construction.

Voici d’ailleurs les secteurs où les besoins sont les plus criants.

• Construction : Parce que le gouvernement fédéral dépense beaucoup dans des projets d’infrastructures publiques, il augmente la demande de travailleurs bien au-delà de la main-d’œuvre disponible pour construire routes, ponts et autres.

• Transports et machinerie : Parmi les spécialités à pourvoir, notons les soudeurs, machinistes, métallurgistes et opérateurs. De plus, il y a de grands besoins pour des camionneurs à cause d’un manque de renouvellement de la main-d’œuvre dans ce milieu.

• Santé : La demande pour des infirmières auxiliaires et des préposés aux bénéficiaires augmente avec le vieillissement de la population.

• Vente et services : Les employés des magasins, notamment les grandes surfaces, sont rares. Et les vendeurs, tous domaines confondus, sont recherchés. Le secteur le plus touché par la pénurie au Québec est celui des services personnels (garagistes, réparateurs, etc.).

• Hébergement et restauration : Des restaurants doivent maintenant fermer un ou quelques jours durant la semaine par manque d’effectif, tant dans les cuisines qu’en salle. D’autres disparaissent pour cette même raison.