Le télétravail des fonctionnaires du fisc inquiète des experts

Des experts en sécurité s’inquiètent de l’appétit des fonctionnaires de l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour le télétravail, parce qu’ils craignent que les données des contribuables soient plus à risque s’ils manipulent davantage leurs dossiers à la maison.

Parmi les demandes des 155 000 travailleurs de l’Alliance de la Fonction publique du Canada en grève, il y a le télétravail que les syndiqués tiennent à inscrire dans leur nouvelle convention collective.

Or, cela comporte des risques, selon des experts consultés par Le Journal.

« Le maillon le plus faible est toujours l’humain. Les données peuvent être exfiltrées par capture d’écran, prises en charge à distance », observe Paul Laurier, ex-enquêteur à la Sûreté du Québec.

« Cela dépend de la maturité des solutions technos utilisées. Si les données se retrouvent sur des ordinateurs à la maison, ce n’est pas très bon », estime Éric Parent, spécialiste en sécurité informatique et président d’EVA-Technologies.

« Avant la pandémie, il y avait plus de sécurité, de pare-feu, etc., maintenant les gens utilisent un routeur acheté chez le magasin à côté », illustre Terry Cutler, expert en cybersécurité et PDG de Cyology Labs.

« C’est déplorable. Le risque le plus élevé, c’est l’enjeu de la confidentialité qui a été sous-évalué. On ne connaît pas les mesures de sécurité à la maison », alerte Bernard Cliche, avocat émérite en relations de travail chez Morency.

D'après Karim Ganame, PDG de PDG de StreamScan, il pourrait y avoir des risques de sécurité si certains employés utilisent leur propre ordinateur.

«Certains employés pourraient avoir un antivirus périmé (ou pas du tout d’antivirus) sur leur ordinateur. Ceci augmente le risque que leur ordinateur soit infecté. Un outil malicieux pourrait intercepter tout ce que l’employé saisit au clavier», note-t-il.

Les syndiqués se défendent

Marc Brière, président national du Syndicat des employés de l’Impôt, a assuré au Journal, hier, que les mesures sécuritaires nécessaires seront prises.

« C’est un employé de l’Agence du revenu du Canada qui vient installer la technologie à la maison, donc les gens qui sont à distance sont branchés comme au bureau, même chose », a-t-il conclu.

– Avec la collaboration de Sylvain Larocque