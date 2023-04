Les Canucks accordent un contrat à Elias Pettersson...

Certains amateurs de hockey ont sursauté en apprenant que les Canucks de Vancouver avaient consenti mercredi un contrat à Elias Pettersson, sauf qu’il ne pas s’agit ici de l’attaquant-vedette, mais plutôt de son homonyme évoluant au poste de défenseur.

Celui-ci a accepté une entente d’entrée de trois ans après avoir disputé la dernière campagne avec l’Örebro HK de la ligue élite suédoise. Le 80e choix au total du repêchage 2022 de la Ligue nationale de hockey a inscrit un but et six mentions d’aide. Pettersson a aussi disputé 13 parties éliminatoires pour mener les siens vers une participation aux demi-finales du circuit.

General Manager Patrik Allvin announced today that the club has signed defenceman Elias Pettersson to a three-year, entry-level contract. pic.twitter.com/hUrzyDqiPX — Vancouver Canucks (@Canucks) April 19, 2023

«Nous avons vraiment aimé l’année qu’il a vécue sur la patinoire, a affirmé dans un communiqué le directeur général des Canucks, Patrik Allvin. Il a joué pour son pays à l’international et a accumulé d’importantes minutes de jeu au sein de sa ligue. Notre personnel responsable du développement est enthousiaste quant à l’opportunité de continuer de travailler avec lui et de créer une relation plus forte grâce à son fort désir d’apprendre et de compétitionner.»

Pettersson, 19 ans, a également représenté la Suède au dernier Championnat mondial de hockey junior. Il a remporté la médaille d’or au Mondial des moins de 18 ans l’an passé.