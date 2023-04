Les projecteurs s’allument pour Pierre-Luc Dubois

Kent Hughes aura de la compétition. On lui prête l’intention d’inviter Pierre-Luc Dubois au Centre Bell, de s’y établir et de participer à la relance de la concession.

Dubois n’a jamais caché qu’il aimerait jouer pour le Canadien.

Son agent, Pat Brisson, l’a d’ailleurs confirmé.

Sauf qu’il faut faire une distinction.

Entre vouloir jouer pour le Canadien et obtenir l’opportunité d’évoluer pour le CH, il y aura plusieurs obstacles devant Kent Hughes. N’allez pas croire que le directeur général, Kevin Cheveldayoff, des Jets de Winnipeg, n’a pas été sollicité par quelques-uns de ses homologues de la Ligue nationale.

Dubois ne laisse personne indifférent. C’est un joueur qui exprime son opinion sans prendre des gants blancs. L’an dernier, il n’a pas prêché la diplomatie (on dit souvent que la diplomatie, c’est de l’hypocrisie déguisée en habit de gala) en indiquant clairement qu’il testera le marché des joueurs autonomes sans compensation à la fin de son pacte avec les Jets de Winnipeg.

Cet été, son statut de joueur autonome avec compensation obligera le patron de Jets à prendre une décision. Les Jets devront possiblement l’échanger plutôt que de le perdre sans rien obtenir pour ses services. Donc, pas besoin de s’attarder sur l’équation que Montréal serait une destination intéressante. Mais, Hughes devra sortir un lapin de son chapeau. Il aura de la compétition.

Pourquoi ?

Si vous avez épié le match entre les Jets et les Golden Knights de Vegas, mardi soir, vous avez revu le même Dubois compétitionnant toujours à un très haut niveau pendant les séries éliminatoires. On l’a vu plusieurs fois dans l’uniforme des Blue Jackets de Columbus dérangeant l’adversaire avec sa détermination, son intensité et aussi son arrogance.

Le joueur avec un statut de patineur autonome sans compensation et parfois avec compensation choisit la destination qu’il lui convient le mieux. Le Canadien remplit-il toutes les conditions ?

Kent Hughes, aux dires de son patron Jeff Gorton, a du caractère quand vient le temps de discuter avec un homologue. C’est déjà un point important. Il devra repenser à ses expériences comme agent et maintenant à ses courtes expériences comme directeur général.

Surprise, surprise

La parité fait en sorte qu’à l’occasion de la première ronde des séries éliminatoires, les surprises sont nombreuses. Que le Lightning gagne le premier match en marquant sept buts, personne n’avait prévu un tel dénouement, que le Kraken de Seattle décroche un premier gain, à Denver par surcroît, limitant la puissante attaque de l’Avalanche du Colorado à un seul but, indique clairement que cette équipe ne souffre d’aucun complexe. J’ai favorisé les Golden Knights pour éliminer les Jets. Le problème, c’est qu’ils n’ont absolument pas fait le poids devant la formation de l’Alberta. Doit-on donner le signal « alerte » ? Non, on ne sautera pas tout de suite aux conclusions. Mais, il y a de quoi alimenter les discussions. Des surprises, on va en enregistrer d’autres...

Discipline et leadership

Les Maple Leafs de Toronto devraient simplement signifier à Michael Bunting qu’il est invité à prendre congé jusqu’à nouvel ordre...

Dixit Connor McDavid après le premier match contre les Kings. « Il va falloir être plus discipliné. Il va falloir composer avec l’adversité. » Curieusement, on n’entendait pas ce refrain pendant le calendrier régulier. Pendant les séries, il y a un incontournable : le leadership...

Un ami de Sutter ?

La liste des candidats pour le poste de directeur général des Flames de Calgary est longue et, très souvent, on note dans le profil de la plupart des aspirants qu’ils ont toujours entretenu une excellente relation avec Darryl Sutter. Veut-on nous dire que celui qui occupera le bureau de l’ex-directeur général Brad Treliving doit nécessairement être un « ami » de Sutter ? Treliving a quitté parce qu’il ne pouvait plus blairer Sutter, mais il n’a pas livré une bataille de pouvoir avec l’entraîneur parce qu’il savait qu’il n’aurait jamais le dernier mot. Craig Conroy est le favori des partisans des Flames pour succéder à Treviling...

Sullivan tire les ficelles

Mike Sullivan a livré ses états d’âme aux nouveaux propriétaires des Penguins de Pittsburgh, la firme Fenway Sports Group, et il n’aurait pas été tendre à l’endroit de Ron Hextall. Il aurait fait une liste de joueurs que les Penguins devaient tenter d’obtenir à la date limite des transactions. Hextall lui aurait dit qu’il ne croyait pas que les patineurs sur la liste de l’entraîneur correspondaient à la philosophie de l’entreprise. Sullivan connaît bien Stan Bowman, et on comprend mieux pourquoi son nom apparaît au sommet de la liste des candidats pour le poste vacant de directeur général. Sans oublier que Bowman a gagné trois coupes Stanley avec les Blackhawks. Également sur la liste, comme indiqué la semaine dernière, le nom de Mathieu Darche. Faut-il s’en étonner ? Pas du tout. Et, Marc Bergevin ? Ami de Mario Lemieux, plusieurs croient qu’il pourrait assurer la relève de Hextall. Mais, attention. Mario est actionnaire minoritaire des Penguins depuis la vente de l’équipe. Quels sont ses pouvoirs ? Je comprends, quand on a pour nom Mario Lemieux, habituellement, on écoute. Sauf que la situation à Pittsburgh est inquiétante. La relève est pratiquement inexistante, comment prépare-t-on alors les prochaines années sachant très bien que Sidney Crosby, Evgeny Malkin et Kristopher Letang prennent de l’âge ? Et la feuille de retour de Bergevin peut-elle vraiment convaincre les nouveaux propriétaires ? ...

Pour terminer, Steve Yzerman aimerait que les jeunes joueurs de l’organisation progressent plus rapidement et il aurait décidé de faire le grand ménage chez les décideurs de la formation de Grand Rapids, de la Ligue américaine...