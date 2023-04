Méfiez-vous de Circle, moins privé qu’on ne le pense

Des utilisateurs de Twitter ont signalé un bogue qui fait que leurs tweets Circle, destinés à un groupe restreint — similaire à une histoire Close Friends sur Instagram —, s'affichent sur la Timeline For You générée de manière algorithmique. Cela signifie que les messages privés destinés à un public spécifique peuvent ne pas respecter les règles de confinement et atteindre des publics non désirés, ce qui peut conduire à des situations inconfortables.

Plusieurs utilisateurs ont fait l'expérience directe de ce problème, avec des tweets du cercle qui sont apparus aux utilisateurs qui suivent l’émetteur, mais qui ne font pas partie de son cercle, ou qui ont même atteint plus que les personnes qu'ils suivent. Pareil bogue peut avoir de graves répercussions sur leur vie privée.

Lacunes dans le tri des messages privés

Twitter a récemment révélé le code source de son algorithme de recommandation, mais il semble que les contenus privés ne soient pas correctement filtrés avant d'être proposés aux utilisateurs. Certains utilisateurs ont également signalé qu'ils pouvaient voir les tweets de personnes qui les avaient bloqués, ce qui pose un autre problème de protection de la vie privée.

La situation est aggravée par le fait que l'équipe de relations publiques de Twitter a été licenciée par le nouveau propriétaire, Elon Musk.

AFP

Des tweets privés qui ne le sont plus

Alors que Twitter Circle présente des bogues depuis des mois, ce récent problème qui expose des tweets privés est particulièrement préoccupant, car il compromet la confidentialité des réflexions personnelles des utilisateurs. Par le passé, les tweets du Cercle pouvaient s'afficher sans la bannière verte indiquant qu'ils n'étaient partagés qu'avec un public restreint, mais ils étaient toujours limités aux personnes du Cercle et ne pouvaient pas être retweetés. Toutefois, ce nouveau bogue constitue une menace plus sérieuse, car les tweets privés atteignent des audiences involontaires, ce qui peut mettre les utilisateurs dans l'embarras ou leur causer du tort.

La prudence est de mise jusqu’à ce qu’un correctif soit trouvé

Le propriétaire de Twitter, Elon Musk, a reconnu que la version initiale de l'algorithme pouvait comporter des erreurs, mais il reste à voir à quelle vitesse ces problèmes seront résolus. Compte tenu des antécédents de Twitter sous la direction d'Elon Musk et des récents licenciements d'ingénieurs, des inquiétudes se font jour quant à la confidentialité et à la sécurité des tweets du Cercle et d'autres contenus sur la plateforme. Les utilisateurs sont invités à faire preuve de prudence quant à ce qu'ils publient sur Twitter, car leurs messages privés pourraient ne plus être aussi confidentiels qu'ils le pensent.