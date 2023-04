Non, une nouvelle habitude ne s’installe pas en 21 jours

En 1960, le chirurgien plasticien Maxwell Maltz publiait un livre qui allait populariser l’idée fallacieuse selon laquelle il suffirait de 21 jours pour changer de comportement et prendre de nouvelles habitudes.

Le Dr Maltz avait fondé ce chiffre à partir de ses observations, lorsqu’il avait constaté que ses patients avaient besoin de 21 jours pour s’adapter à leur nouveau visage.

Des scientifiques de Caltech, de l’université de Chicago et de l’université de Pennsylvanie ont remis en question les propos du Dr Matlz, rapporte Science alerte.

Ils ont utilisé les données de plus de 30 000 adeptes de l’entraînement physique: ce sont plus de 12 millions de séances au gymnase qui ont de la sorte été examinées.

Ils ont aussi utilisé les données de plus de 3000 employés d’hôpitaux qui, cumulés, se sont lavé les mains plus de 40 millions de fois.

Leurs résultats ont été publiés dans un article paru dans la revue PNAS.

En utilisant des outils d’apprentissage automatique pour analyser le moment où les comportements des personnes deviennent prévisibles – et donc habituels –, les chercheurs ont découvert que certaines habitudes prennent plus de temps à se former que d’autres.

Par exemple, il faut en moyenne six mois pour prendre l’habitude de faire de l’exercice.

«Contrairement à la croyance populaire selon laquelle il existe un “nombre magique” de jours pour développer une habitude, nous avons constaté qu’il faut généralement des mois pour prendre l’habitude d’aller s’entraîner, mais des semaines pour prendre l’habitude de se laver les mains à l’hôpital», écrit l’équipe de spécialistes des sciences du comportement, dirigée par Colin Camerer de l’Institut de technologie de Californie.