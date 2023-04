Nouvelle loi sur le vapotage: la majorité des commerces spécialisés vont fermer, estime un propriétaire

Les commerces spécialisés dans la vente de produits de vapotage vont tous fermer ou presque dans les six mois de l’adoption de la nouvelle loi sur l’élimination des saveurs, croit un propriétaire déçu par le choix du gouvernement Legault.

• À lire aussi: Vapotage: Québec interdit les saveurs

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a dévoilé un projet de règlement pour mieux encadrer l’industrie du tabagisme électronique. La vente de produits de vapotage qui ont une saveur autre que celle du tabac sera bientôt interdite.

«Les boutiques vendent 80% de produits aromatisés. On n’aura plus les revenus adéquats pour opérer. On va fermer. L’industrie ne survivra pas. Je m’attends à voir disparaître 75% des boutiques dans les six mois de la loi», affirme le propriétaire la boutique eVape à Sorel-Tracy et Contrecœur, Manuel Lavallée.

Selon lui, le problème chez les jeunes ne se corrigera pas ainsi. Autrefois, les adolescents réussissaient à se procurer des cigarettes et du tabac de plusieurs manières. Le scénario ne sera pas différent à notre époque avec le vapotage. Achat par des amis plus âgés ou par la contrebande, les produits circuleront toujours.

Achat en ligne

«L’achat en ligne est extrêmement facile dans une province voisine. Tu vas sur Internet et c’est livré le lendemain. On ne règle absolument pas le problème avec la jeunesse. Les jeunes dans les cours d’école ne fument pas la cigarette traditionnelle. Ils vapotent. Ce n’est pas parfait, mais c’est amélioré», croit M. Lavallée, qui ne nie pas que les jeunes consomment très souvent des produits de vapotage avec nicotine.

L’homme d’affaires estime que les règles sont très sévères pour les commerces comme le sien.

«Les jeunes ne rentrent pas. Sauf qu’on retrouve les produits de vapotage dans les dépanneurs partout. En Ontario, la cigarette électronique est réservée aux boutiques de vapotage exclusivement. L’accessibilité est réduite et leur modèle est intéressant. C’est la meilleure méthode à mon avis.»

Au Québec, toutefois, les boutiques spécialisées ne peuvent pas vendre en ligne.

Comme plusieurs de ses clients, Manuel Lavallée est en désaccord avec la décision du ministre de la Santé.

Diminuer l’attrait

«J’ai fumé pendant 19 ans. Je vape du melon d’eau! Je n’ai pas envie que ça goûte la cigarette. Je veux m’en éloigner. C’est une réduction du risque.»

En mêlée de presse, le ministre Christian Dubé a indiqué que le règlement contiendra quatre mesures. Outre l’élimination des saveurs dans les produits de vapotage, Québec veut également restreindre la capacité des réservoirs et des capsules, ainsi que le volume des contenants de recharge de liquides à vapoter.

Le gouvernement souhaite rendre les produits du vapotage moins attrayant. Pour sa part, la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac s’est réjouie de cette annonce.